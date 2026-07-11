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Джокович използва ушни семена – тайна техника от китайската медицина за концентрация и възстановяване

Джокович използва ушни семена – тайна техника от китайската медицина за концентрация и възстановяване

11 Юли, 2026 17:28 785 5

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По време на мачовете Новак може да натиска това място и така да стимулира нервните окончания

Джокович използва ушни семена – тайна техника от китайската медицина за концентрация и възстановяване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Новак Джокович записа пет поредни победи, отново достигна полуфинал на Уимбълдън, но за втора поредна година Синер се оказа фатален за него, като италианецът ще играе за титлата в Лондон срещу Александър Зверев.

И докато всички говорят за сблъсъка с италианеца, изглежда, че един детайл е убягнал на всички, а той се отнася до ухото на Новак Джокович. Всъщност, по него се виждат малки дупчици, които показват, че Новак се е погрижил за здравето си преди турнира.

Става въпрос за ушни семена (ear seeds на английски език), които представляват традиционна китайска медицина, по-точно лечение с акупресура.

Акупресурата е метод за лечение и релаксация, при който се прилага натиск с пръсти, палци или специални инструменти върху определени точки по тялото, същите като тези, използвани в акупунктурата, с цел облекчаване на болка, напрежение или други неразположения.

По време на мачовете Новак може да натиска това място и така да стимулира нервните окончания. Малцина са забелязали това, а очевидно е, че Джокович се опитва да направи всичко възможно, за да удължи кариерата си колкото се може повече.


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  • 1 ПЕНКО

    4 1 Отговор
    ... СИНЕР -ДРОГАТА - В " ПЕРЬОД " !!!!!!!!!!!!!!!!

    17:36 11.07.2026

  • 2 айде, бе

    3 9 Отговор
    Какви семена, бе? Тоя си е дрогиран отвсякъде! Вижте му само погледа!

    17:46 11.07.2026

  • 3 Пютин

    3 0 Отговор
    Аз използвам семена от уь

    17:52 11.07.2026

  • 4 факт

    1 0 Отговор
    а другите нови препарати създадени от ИИ

    18:33 11.07.2026

  • 5 така така

    1 0 Отговор
    Китайски левак! Защо обиждат сърбите като му викат сърбин?

    18:33 11.07.2026

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