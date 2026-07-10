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Женският национален отбор по волейбол с поражение от Чехия в Лигата на нациите

Женският национален отбор по волейбол с поражение от Чехия в Лигата на нациите

10 Юли, 2026 20:23 492 1

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Българките спечелиха първия гейм с 25:16

Женският национален отбор по волейбол с поражение от Чехия в Лигата на нациите - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Женският национален отбор по волейбол на България допусна поражение с 1:3 (25:16, 12:25, 19:25, 14:25) срещу Чехия във втория си двубой от третата седмица на Волейболната лига на нациите (VNL), която се провежда в Белград.

Българките започнаха срещата с много енергия, концентрация и желание за победа. Тимът ни демонстрира ефективна игра в нападение и силен начален удар, като контролираше изцяло събитията на игрището през първата част. Без да изпуска инициативата, момичетата на Марчело Абонданца заслужено поведоха след убедителното 25:16.

За съжаление, България не успя да пренесе инерцията от силния старт във втория гейм. Чехия повиши значително нивото си на игра, а нашият отбор изпита сериозни затруднения в организацията на нападението. Съперникът бързо натрупа солиден аванс и изравни резултата след категоричното 25:12.

Чехкините запазиха по-добрия ритъм и през третата част. България срещна сериозни трудности в атака, завършвайки гейма с едва 13% ефективност в нападение, което позволи на съперника да поведе след 25:19.

В четвъртия гейм националките ни се опитаха да останат в двубоя, но Чехия вече играеше с голямо самочувствие във всеки един елемент. Поредица от отлични защитни действия и добре организирана блокада осигуриха ранен аванс на съперника от 12:6, който до края на срещата бе само увеличен за крайното 25:14.

След този резултат България се намира на последното място във временното класиране на Лигата на нациите с две победи. Същия актив имат още Франция, Украйна, Доминиканската република и Тайланд, но всички те разполагат с повече спечелени точки.

Следващият двубой на представителния ни тим е утре от 17:30 часа срещу Франция. Двата отбора са с по две победи до момента, което превръща срещата в изключително важна в битката за оставане в Лигата на нациите.


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  • 1 Мим

    1 1 Отговор
    Явно хич ги няма нашите или казано направо са гола вода....Излагат се,че и на България мъжете излагат ....

    20:36 10.07.2026

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