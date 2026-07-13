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ПСЖ подписва исторически договор с Nike до 2037 година

ПСЖ подписва исторически договор с Nike до 2037 година

13 Юли, 2026 09:09 648 0

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След триумфа в Шампионската лига парижани договориха рекордно подобрение на условията с американския гигант

ПСЖ подписва исторически договор с Nike до 2037 година - 1
Снимка: YouTube
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Пари Сен Жермен е на крачка от подписването на нов дългосрочен договор с Найк, който ще донесе на френския шампион по около 100 милиона евро на сезон. Според “L’Équipe” настоящото споразумение ще бъде удължено с още пет години – до лятото на 2037 година.

Досега парижани получаваха приблизително 60 милиона евро годишно, но след историческите си титли във Шампионската лига през 2025 и 2026 година президентът Насер Ал-Хелайфи е поискал предоговаряне на условията.

Очаква се новият контракт да превърне ПСЖ в един от клубовете с най-скъпите екипировъчни договори в световния футбол, приближавайки се до водещите европейски грандове като Барселона (127 млн. от Найк), Реал Мадрид (120 млн. от Адидас) и Манчестър Сити (115 млн. от Пума).

Найк е официален партньор на ПСЖ още от 1989 година, а новото споразумение затвърждава дългогодишните отношения между двете страни и гарантира на клуба сериозен финансов ресурс за следващите години.


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