ПСЖ подписва исторически договор с Nike до 2037 година

Пари Сен Жермен е на крачка от подписването на нов дългосрочен договор с Найк, който ще донесе на френския шампион по около 100 милиона евро на сезон. Според “L’Équipe” настоящото споразумение ще бъде удължено с още пет години – до лятото на 2037 година.

Досега парижани получаваха приблизително 60 милиона евро годишно, но след историческите си титли във Шампионската лига през 2025 и 2026 година президентът Насер Ал-Хелайфи е поискал предоговаряне на условията.

Очаква се новият контракт да превърне ПСЖ в един от клубовете с най-скъпите екипировъчни договори в световния футбол, приближавайки се до водещите европейски грандове като Барселона (127 млн. от Найк), Реал Мадрид (120 млн. от Адидас) и Манчестър Сити (115 млн. от Пума).

Найк е официален партньор на ПСЖ още от 1989 година, а новото споразумение затвърждава дългогодишните отношения между двете страни и гарантира на клуба сериозен финансов ресурс за следващите години.