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АЗ Алкмаар унижи ПСВ Айндховен и спечели Суперкупата на Нидерландия

АЗ Алкмаар унижи ПСВ Айндховен и спечели Суперкупата на Нидерландия

2 Август, 2026 23:48 531 0

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  • нидерландия

АЗ, който спечели Купата на Нидерландия миналия сезон, взе Суперкупата за първи път от 2010 година

АЗ Алкмаар унижи ПСВ Айндховен и спечели Суперкупата на Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

АЗ Алкмаар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4:0 и завоюва Суперкупата на страната в откриващия мач за сезона в Нидерландия между миналогодишния шампион и носителя на купата, предаде БТА.

Джоуи Веерман беше изгонен след девет минути за удар в лицето на Мекс Меердинк от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение у дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха.

Меердинк отбеляза с глава откриващия гол в 25-ата минута, а Уесли Патати, Елайджа Дийкстра и Ро-Зангело Даал добавиха още три гола в рамките на 15 минути през второто полувреме.

АЗ, който спечели Купата на Нидерландия миналия сезон, взе Суперкупата за първи път от 2010 година. ПСВ взе четири от петте предишни двубои.


Нидерландия
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