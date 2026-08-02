АЗ Алкмаар унижи ПСВ Айндховен и спечели Суперкупата на Нидерландия

АЗ Алкмаар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4:0 и завоюва Суперкупата на страната в откриващия мач за сезона в Нидерландия между миналогодишния шампион и носителя на купата, предаде БТА.

Джоуи Веерман беше изгонен след девет минути за удар в лицето на Мекс Меердинк от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение у дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха.

Меердинк отбеляза с глава откриващия гол в 25-ата минута, а Уесли Патати, Елайджа Дийкстра и Ро-Зангело Даал добавиха още три гола в рамките на 15 минути през второто полувреме.

АЗ, който спечели Купата на Нидерландия миналия сезон, взе Суперкупата за първи път от 2010 година. ПСВ взе четири от петте предишни двубои.