АЗ Алкмаар унижи ПСВ Айндховен и спечели Суперкупата на Нидерландия

АЗ Алкмаар постигна убедителна победа над ПСВ Айндховен с 4:0 и завоюва Суперкупата на страната в откриващия мач за сезона в Нидерландия между миналогодишния шампион и носителя на купата, предаде БТА.
Джоуи Веерман беше изгонен след девет минути за удар в лицето на Мекс Меердинк от АЗ, поставяйки шампионите в неравностойно положение у дома и давайки на АЗ предимство, което те бързо използваха.
Меердинк отбеляза с глава откриващия гол в 25-ата минута, а Уесли Патати, Елайджа Дийкстра и Ро-Зангело Даал добавиха още три гола в рамките на 15 минути през второто полувреме.
АЗ, който спечели Купата на Нидерландия миналия сезон, взе Суперкупата за първи път от 2010 година. ПСВ взе четири от петте предишни двубои.
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