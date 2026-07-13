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Реал Мадрид с постижение за историята

Реал Мадрид с постижение за историята

13 Юли, 2026 19:00 401 1

  • реал мадрид-
  • килиан мбапе-
  • джуд белингам-
  • футбол-
  • световно първенство

Реал Мадрид подобри досегашния рекорд от 18 попадения

Реал Мадрид с постижение за историята - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистите на Реал Мадрид вече имат общо 19 отбелязани гола на Мондиал 2026. Така бе подобрен рекордът за най-много попадения на играчи от един клуб на едно световно първевнство. Най-голям принос за историческото постижение има Килиан Мбапе с осем гола. Джуд Белингам е с шест, Винисиус Жуниор - с 4, а Арда Гюлер – с 1.

Реал Мадрид подобри досегашния рекорд от 18 попадения, който се държеше от Хонвед (1954), Байерн Мюнхен (2014) и Пари Сен Жермен (2022).


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  • 1 Фейк - либераст

    0 0 Отговор
    Реал Камерун, Барса Гвинея, Манчестър Сенегал, Ливърпул Египет и т. н. Въобще африкански футбол!

    19:30 13.07.2026

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