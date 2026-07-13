Реал Мадрид с постижение за историята

Футболистите на Реал Мадрид вече имат общо 19 отбелязани гола на Мондиал 2026. Така бе подобрен рекордът за най-много попадения на играчи от един клуб на едно световно първевнство. Най-голям принос за историческото постижение има Килиан Мбапе с осем гола. Джуд Белингам е с шест, Винисиус Жуниор - с 4, а Арда Гюлер – с 1.
Реал Мадрид подобри досегашния рекорд от 18 попадения, който се държеше от Хонвед (1954), Байерн Мюнхен (2014) и Пари Сен Жермен (2022).
Real Madrid players have now scored a record 19 goals at the 2026 World Cup 🤯⚪️— Football on TNT Sports (@footballontnt) July 11, 2026
No club has ever contributed more in a single edition 😮💨
via (Statsdufoot) pic.twitter.com/x45nMbF7iH
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1 Фейк - либераст
19:30 13.07.2026