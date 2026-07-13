Веласкес: Във футбола 2 и 2 не прави 4, ще направим всичко за победата

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призова футболистите си да подходят с амбиция, но и с необходимото уважение към Борац Баня Лука в решителния реванш от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанецът коментира състоянието на Акрам Бурас, атмосферата в съблекалнята и очакванията си за двубоя на „Георги Аспарухов“, който ще определи европейския път на „сините“. Първата среща в Босна и Херцеговина завърши 1:1, а реваншът е във вторник, 14 юли, от 20:30 часа.

„Вероятно Акрам Бурас ще бъде в групата за мача. Той получи удар по време на първия мач и трябваше да се грижим за него през седмицата. Контролираме нивото на натоварнването му по време на тренировъчния процес и утре ще преценим дали ще бъде титуляр или резерва. Нашето решение като щаб ще бъде на база неговото развитие. Това е различен мач, играем вкъщи. Има неща, които са същите – противникът е същият. Считам, че предвид обстоятелствата и предишния мач, който изиграхме добре, ще опитаме да проведем добре утрешния мач и да победим“, започна Веласкес на пресконференцията.

„Да, подготвят се чудесно, колективът е невероятен. През миналия сезон постигнахме нещо, което е жизненоважна за нас, а именно – поддържане на човешкото отношение в съблекалнята, където има чудесни обстановка и атмосфера. Така се прави добра динамика и отношение в работата ни“, заяви испанецът относно ситуацията в своя състав.

„Ще направим всичко възможно да спечелим мача. Във футбола едно е да искаш да вкараш гола, друго е да го направиш. На първо място трябва да сме скромни. Полагаме огромни усилия, за да се получат нещата. Уважаваме противника и знаем, че утре мачът ще бъде изключително труден и тежък. Трябва да продължим по начина, по който отговорихме на противника така, както го направихме в първия мач. Няма да навлизам в повече детайли, но ще подходим към този мач, както към всеки друг“, отбеляза Веласкес и след това коментира очакванията си за това как ще играе Борац:

„Разбира се, те ще опитат да менажират мача по свой начин. Те са ни анализирали, както и ние тях. Най-голямата грешка от наша страна е да помислим, че няма как да се изненадаме. Това означава, че ще загубим нашата скромност. Да бъдеш скромен няма общо с това да си с пораженческо настроение. За да спечелиш мача, трябва да напавиш нещата добре и да играеш добре. Поведението и начинът на мислене са основополагащи. Ще влезем в мача с амбиция и желание, но и със скромност, тъй като противникът също има своите аргументи за победа в мача. Подходящата нагласа и начин на мислене са правилни към този мач“.

„Във футбола 2 и 2 не прави 4. Нивото на треньорите и футболистите трябва да се показва всеки ден и се показва на терена. Както казах преди малко, аз съм доволен от атмосферата и колектива. Доволен съм от работата на групата. Има изключително добър и здравословен климат в съблекалнята, което помага на новите да се адаптират по-лесно и бързо. След това представянето ми ще зависи от различни процеси и детайли. Доста от играчите спрямо януари 2025 г. са различни, както и поведението. Във футбола не става въпрос от натискане на един бутон, за да се променят нещата, иска се постоянна работа и процеси“, коментира той новите футболисти в Левски.

„Да, наясно сме със състава за утрешния мач. Предстои ни активация преди мача, играчите трябва да са подготвени за тези мачове“, увери Веласкес.

„Същите футболисти, както и в предишния мач“, завърши той на въпрос относно това, кои ще са отсъстващите за реванша.