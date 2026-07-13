Балъков: Футбол без зрители не е футбол, новото правило е хубаво

Футболната легенда Красимир Балъков говори за ситуацията в българския футбол и борбата за титлата през следващия шампион в родното първенство. В “Гостът на Sportal.bg” той изрази удовлетворението си от въвеждането на новото правило за млади футболисти и сподели, че четири клуба от efbet Лига изпъкват пред всички останали.

“Много години нямаше конкуренция в българския футбол, нямаше и развитие. Футбол без зрители не е футбол. Новото правило е хубаво. Всеки отбор с поне по трима български футболисти, даваме шанс на младите. Мисля, че възрастовата граница е правилна, защото проспахме 15-20 г.

Проблемът на малките клубове е финансирането. Футболистите не работят в нормална атмосфера. Има много клубове като Етър - с минимума се опитват да направят максимума, но това не е правилно. Пак стигаме до контактите на спорта с политиката. Не съм се отказал от футбола, аз съм деен човек, не съм стар, не изключвам абсолютно нищо, имам богат опит. Но трябва да нещо, което да си заслужава. Гриша Ганчев ми даде шанс в Литекс. Той даваше мило и драго за българския футбол. Вече времето е различно, технологиите навлизат с пълна сила във футбола. Смятам, че футболът е много по-честен от предишните години.

Малко познавам новия треньор на Лудогорец, той е работил повече в чужбина. Лудогорец не е бил в ситуация да трябва да стартира в първенството от загуба на титла. Не знам как ще им се отрази това. Сигурен съм, че Левски ще иска да продължи, качил се е на влака. ЦСКА ще иска да сложи прът в колелото на другите. Ще е много интересно първенството. ЦСКА 1948 не ги изключвам. Не ги споменах, защото те нямат проблеми. Левски ще се доказва наново, ЦСКА 1948 е най-спокойният клуб, който съществува. Г-н Найденов се изказва от време навреме в публичното пространство, стане весело, от този отбор може да се очаква всичко. Защо да не станат и шампиони. Имаме четири клуба, които изпъкват повече от другите. Могат и четирите да станат шампионите.

Любо е уникален треньор, да не говоря за човек. Той е професионалист, който не говори празни приказки. Той вярва в това, което казва. Стискам му палци. Сигурен съм, че работата му помага. Животът му е футбол. Локомотив (София) му даде шанс, шапки долу”, заяви Бала.