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В Испания наредиха Левски до триумфа на "Ла Роха"

В Испания наредиха Левски до триумфа на "Ла Роха"

16 Юли, 2026 15:00 842 5

  • левски-
  • футбол-
  • испания-
  • хулио веласкес-
  • световно първенство-
  • мондиал 2026-
  • шампионска лига

Не само испанският национален отбор има поводи за радост след класирането си за финала на Мондиал 2026

В Испания наредиха Левски до триумфа на "Ла Роха" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Най-четеното спортно издание в Испания - "Marca", обърна специално внимание на категоричния успех на Левски над Борац Баня Лука с 4:0, след който "сините" продължиха към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. От медията наредиха отбора, воден от техния сънародник Хулио Веласкес, до националния отбор на Испания, който в същия ден се класира за финала на Мондиал 2026.

"Не само испанският национален отбор има поводи за радост след класирането си за финала на Мондиал 2026. Начело на Линкълн Ред Импс и Левски, съответно Хуан Мануел Павон и Хулио Веласкес, също продължават в следващия кръг на Шампионската лига с мечтата да попаднат сред 36-те отбора в новия формат на турнира", пише "Marca".

"Левски София, воден от Веласкес, завърши при 0:0 на полувремето срещу Борац, след като първата среща също бе приключила наравно. През втората част обаче „сините“ не оставиха никакви шансове на съперника си и го разгромиха с голове на Око-Флекс, който се разписа и в първия двубой, два гола на Рейналдо и още едно попадение на Переа в заключителните минути", добавят още от испанското издание.


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    Дълговете динамовците

    15:08 16.07.2026

  • 2 Малката Мута

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    Убряяяяя

    15:10 16.07.2026

  • 3 Харесвам

    3 1 Отговор
    вицовете във "Факти".

    15:24 16.07.2026

  • 4 Ъхъ

    2 2 Отговор
    Като ги опердашат аржентинците, в.Марка ще пишат само за Левски!😂😂😂😂😂

    15:45 16.07.2026

  • 5 Артилерист

    1 1 Отговор
    Левски имат едно безспорно положително качество-най-голямата и безумно предана спортна пропаганда в България. Ако не вярвате попитайте ги последно защо са ги наказали да играят в европейския турнир без публика...

    16:23 16.07.2026

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