В Испания наредиха Левски до триумфа на "Ла Роха"

Най-четеното спортно издание в Испания - "Marca", обърна специално внимание на категоричния успех на Левски над Борац Баня Лука с 4:0, след който "сините" продължиха към втория квалификационен кръг на Шампионската лига. От медията наредиха отбора, воден от техния сънародник Хулио Веласкес, до националния отбор на Испания, който в същия ден се класира за финала на Мондиал 2026.

"Не само испанският национален отбор има поводи за радост след класирането си за финала на Мондиал 2026. Начело на Линкълн Ред Импс и Левски, съответно Хуан Мануел Павон и Хулио Веласкес, също продължават в следващия кръг на Шампионската лига с мечтата да попаднат сред 36-те отбора в новия формат на турнира", пише "Marca".

"Левски София, воден от Веласкес, завърши при 0:0 на полувремето срещу Борац, след като първата среща също бе приключила наравно. През втората част обаче „сините“ не оставиха никакви шансове на съперника си и го разгромиха с голове на Око-Флекс, който се разписа и в първия двубой, два гола на Рейналдо и още едно попадение на Переа в заключителните минути", добавят още от испанското издание.