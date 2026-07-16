Обявиха датите и часовете на мачовете между Левски срещу Университатя Крайова

Стана ясно кога ще се изиграят дългоочакваните срещи между Левски и румънския шампион Университатя Крайова. Двата тима ще премерят сили във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, а залогът е място в следващата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Първата битка ще се състои на 22 юли (сряда) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София. "Сините" ще разчитат на подкрепата на своите верни фенове, които със сигурност ще изпълнят трибуните и ще създадат неповторима атмосфера.

Очаква се клубът да обяви подробности за продажбата на билети в близките дни, така че привържениците да могат да се подготвят за голямото футболно събитие.

Седмица по-късно, на 29 юли (сряда) отново в 20:30 часа, двата отбора ще се срещнат на терена в Крайова. Този двубой ще определи кой ще продължи напред в турнира и ще запази мечтата си за европейска слава.