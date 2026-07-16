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Обявиха датите и часовете на мачовете между Левски срещу Университатя Крайова

Обявиха датите и часовете на мачовете между Левски срещу Университатя Крайова

16 Юли, 2026 15:20 925 6

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  • стадион георги аспарухов-
  • софия

"Сините" са домакини идната сряда - 22 юли

Обявиха датите и часовете на мачовете между Левски срещу Университатя Крайова - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Стана ясно кога ще се изиграят дългоочакваните срещи между Левски и румънския шампион Университатя Крайова. Двата тима ще премерят сили във втория квалификационен кръг на Шампионската лига, а залогът е място в следващата фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Първата битка ще се състои на 22 юли (сряда) от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София. "Сините" ще разчитат на подкрепата на своите верни фенове, които със сигурност ще изпълнят трибуните и ще създадат неповторима атмосфера.

Очаква се клубът да обяви подробности за продажбата на билети в близките дни, така че привържениците да могат да се подготвят за голямото футболно събитие.

Седмица по-късно, на 29 юли (сряда) отново в 20:30 часа, двата отбора ще се срещнат на терена в Крайова. Този двубой ще определи кой ще продължи напред в турнира и ще запази мечтата си за европейска слава.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Василеску

    3 2 Отговор
    дотук

    15:29 16.07.2026

  • 2 Иванов

    5 3 Отговор
    Заради феновете на Левски загубата в Румъния им е сигурна. Такава е тяхната помощ за отбора да отпадне по лесно. Затова няма да имат пари за довършването на стадиона и за качествени футболисти.

    15:56 16.07.2026

  • 3 Илко

    2 0 Отговор
    Освен от УЕФА трябва и от БФС да им наложат солена глоба и наказание да играят без публика в първенството. Така ще се лекуват пияни и дрогирани фенове.

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  • 4 Нана

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  • 5 Ашо

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    16:16 16.07.2026

  • 6 Ангел

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