Ига Швьонтек със светкавична победа в Торонто

Превъзходно начало за Ига Швьонтек на турнира в Торонто! Бившата номер 1 в света и седма поставена в схемата полякиня не остави никакви шансове на Сара Бейлек, като я разгроми с категоричното 6:0, 6:3 и си осигури място в третия кръг на престижната надпревара на твърди кортове в Канада.

Още от първите минути на срещата Швьонтек наложи своя ритъм и буквално помете съперничката си, като не ѝ позволи да вземе нито един гейм в откриващата част. Във втория сет чехкинята опита да се противопостави и дори затрудни фаворитката с дълъг, 21-минутен сервис гейм, но мощните удари на Ига от основната линия бързо върнаха контрола в нейни ръце. След час и 34 минути битка, полякинята затвори мача при третата си възможност за победа.

След едномесечно отсъствие от корта, 25-годишната Швьонтек се завърна по впечатляващ начин, записвайки първия си успех в Торонто от четири години насам. С този резултат тя вече има 24 победи през 2026 година и затвърждава реномето си на една от най-опасните състезателки в тура.

В следващия кръг Ига Швьонтек ще се изправи срещу победителката от двубоя между Виктория Голубич и 31-вата в схемата Дона Векич.