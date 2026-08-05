Новини
Спорт »
Тенис »
Ига Швьонтек със светкавична победа в Торонто

Ига Швьонтек със светкавична победа в Торонто

5 Август, 2026 17:34 420 0

  • начало-
  • ига швьонтек-
  • турнир-
  • торонто-
  • сара бейлек-
  • канада-
  • тенис

Полската звезда демонстрира класа и увереност на старта на WTA 1000

Ига Швьонтек със светкавична победа в Торонто - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Превъзходно начало за Ига Швьонтек на турнира в Торонто! Бившата номер 1 в света и седма поставена в схемата полякиня не остави никакви шансове на Сара Бейлек, като я разгроми с категоричното 6:0, 6:3 и си осигури място в третия кръг на престижната надпревара на твърди кортове в Канада.

Още от първите минути на срещата Швьонтек наложи своя ритъм и буквално помете съперничката си, като не ѝ позволи да вземе нито един гейм в откриващата част. Във втория сет чехкинята опита да се противопостави и дори затрудни фаворитката с дълъг, 21-минутен сервис гейм, но мощните удари на Ига от основната линия бързо върнаха контрола в нейни ръце. След час и 34 минути битка, полякинята затвори мача при третата си възможност за победа.

След едномесечно отсъствие от корта, 25-годишната Швьонтек се завърна по впечатляващ начин, записвайки първия си успех в Торонто от четири години насам. С този резултат тя вече има 24 победи през 2026 година и затвърждава реномето си на една от най-опасните състезателки в тура.

В следващия кръг Ига Швьонтек ще се изправи срещу победителката от двубоя между Виктория Голубич и 31-вата в схемата Дона Векич.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове