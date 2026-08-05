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Андрей Рубльов изпусна цели пет мачбола и напусна Мастърса в Монреал

Андрей Рубльов изпусна цели пет мачбола и напусна Мастърса в Монреал

5 Август, 2026 17:11 529 0

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Руският ас се препъна във вдъхновения китаец Цзюнчън Шан

Андрей Рубльов изпусна цели пет мачбола и напусна Мастърса в Монреал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Един от фаворитите в Монреал, Андрей Рубльов – преживя горчива загуба още във втория кръг на престижния турнир от сериите "Мастърс". Руснакът, поставен под номер 10 в схемата, не успя да реализира пет мачбола и отстъпи пред вдъхновения китаец Цзюнчън Шан след над две часа и половина битка – 5:7, 6:4, 6:7(5).

Рубльов изглеждаше на крачка от победата, когато сервираше за мача при 5:3 в решителния сет. Но съдбата се оказа безмилостна – Шан, който се завърна на корта след петмесечно отсъствие заради контузия, показа изумителна устойчивост. Младият левичар отрази пет мачбола при собствен сервис, а после демонстрира хладнокръвие в тайбрека, където надделя със 7:5 точки. Така 21-годишният китаец записа пета победа в кариерата си срещу тенисист от топ 20, доказвайки, че е готов за големите сцени.

"За мен е чест да играя срещу Андрей – той е не само страхотен приятел, но и истински боец и шампион. Радвам се, че отново съм на корта и мога да показвам най-добрия си тенис", сподели развълнуваният Шан след успеха.

В момента той заема 281-во място в световната ранглиста, но с тази победа доказа, че класирането невинаги е показател за класата на един състезател.

В третия кръг Шан ще се изправи срещу 19-ия поставен италианец Лучано Дардери. Дардери си осигури място напред, след като елиминира представителя на домакините Габриел Диало – мачът приключи при 6:4, 2:3 и отказване на Диало заради травма.


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