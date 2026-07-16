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Ню Йорк Никс с пет отличия на престижните спортни награди ESPYS

Ню Йорк Никс с пет отличия на престижните спортни награди ESPYS

16 Юли, 2026 16:27 317 0

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Джейлън Брънсън се превърна в звездата на вечерта

Ню Йорк Никс с пет отличия на престижните спортни награди ESPYS - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ню Йорк Никс, един от най-емблематичните отбори в Националната баскетболна асоциация (НБА), се превърнаха в големите победители на годишните спортни награди ESPYS, организирани от ESPN. Тимът от Манхатън си тръгна с цели пет престижни отличия, с което затвърди възраждането си на баскетболната сцена.

Безспорният герой на церемонията бе гардът Джейлън Брънсън, който буквално обра овациите и наградите. Той бе отличен като Най-добър спортист при мъжете, Най-добър играч в НБА и за Най-впечатляващо представяне във финалната серия. Брънсън бе ключовият фактор за триумфа на Никс във финалите срещу Сан Антонио Спърс, където демонстрира изключителна класа и лидерски качества.

Не по-малко значим принос за успеха на Никс имаше и Оу Джи Ануноби. Той бе отличен за Най-добро отиграване, след като реализира победния кош в четвъртия мач от финалната серия.

Кулминацията на вечерта бе признанието за Ню Йорк Никс като Най-добър отбор на годината. Това отличие идва като заслужена награда за първата им шампионска титла от 1973 година насам.


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