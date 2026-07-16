Христо Стоичков предрича исторически финал между Испания и Аржентина

Футболната легенда Христо Стоичков, обичан както в България, така и в Барселона, разпали страстите в социалните мрежи с коментар за предстоящия финал на Световното първенство по футбол 2026. На 19 юли светът ще стане свидетел на грандиозен дуел между националните отбори на Испания и Аржентина – истински спектакъл, който обещава да остане в историята.

В своя профил в Instagram, Стоичков сподели вълнението си от очаквания сблъсък, като подчерта уникалния момент:"Дуел между двама капитани, носители на "Златната топка", лидери на своите национални отбори". Публикацията му бе придружена от впечатляващи снимки на Лионел Меси – както с екипа на Аржентина, така и на Барселона, както и на испанския капитан Родри, който блести както за националния отбор, така и за Манчестър Сити.

"Големият финал предстои на 19 юли. Кой според вас ще бъде следващият световен шампион? Голяма прегръдка за всички", пита Стоичков своите последователи, приканвайки ги да споделят своите прогнози.