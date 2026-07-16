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Христо Стоичков предрича исторически финал между Испания и Аржентина

Христо Стоичков предрича исторически финал между Испания и Аржентина

16 Юли, 2026 18:02 2 176 17

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  • родри

Двама капитани, две "Златни топки" и един трофей – кой ще триумфира?

Христо Стоичков предрича исторически финал между Испания и Аржентина - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболната легенда Христо Стоичков, обичан както в България, така и в Барселона, разпали страстите в социалните мрежи с коментар за предстоящия финал на Световното първенство по футбол 2026. На 19 юли светът ще стане свидетел на грандиозен дуел между националните отбори на Испания и Аржентина – истински спектакъл, който обещава да остане в историята.

В своя профил в Instagram, Стоичков сподели вълнението си от очаквания сблъсък, като подчерта уникалния момент:"Дуел между двама капитани, носители на "Златната топка", лидери на своите национални отбори". Публикацията му бе придружена от впечатляващи снимки на Лионел Меси – както с екипа на Аржентина, така и на Барселона, както и на испанския капитан Родри, който блести както за националния отбор, така и за Манчестър Сити.

"Големият финал предстои на 19 юли. Кой според вас ще бъде следващият световен шампион? Голяма прегръдка за всички", пита Стоичков своите последователи, приканвайки ги да споделят своите прогнози.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 КУРДУ

    2 8 Отговор
    при туНИО и перу4ката К.. У рД

    18:09 16.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 пръц

    5 3 Отговор
    Хехе предричал това което е казал Камата може да го каже всеки.

    18:10 16.07.2026

  • 6 пророк

    8 1 Отговор
    Предричам категорично финалът на световното по футбол да е между Испания и Аржентина.
    Категорично ще има световен шампион.

    18:14 16.07.2026

  • 7 Мауфа

    7 3 Отговор
    Предрича увеличение по две на цената на лютеничките

    18:17 16.07.2026

  • 8 Мнение

    7 5 Отговор
    А ПРЕДРИЧА ЛИ КОЛКО ХОРА ЗАВЛЕЧЕ В БЕТОВЕТЕ???

    СЛЕД ИЗЦЕПКИТЕ НА СТОИЧКОВ, ЛЕЧКОВ И ДР, ПРЕДПОЧИТАМ БЪЛГАРИЯ ДА НЕ БЕШЕ СРЕД ПЪРВИТЕ ПРЕЗ 94ТА!

    НАШАТА ДЪРЖАВА СЕ НУЖДАЕ ОТ ОСНОВЕН РЕМОНТ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ!!!

    Коментиран от #10

    18:20 16.07.2026

  • 9 има си парички угажда си

    6 10 Отговор
    ходил е по света циганчето видял е свят направил е много пари вие тука може да си злообеете колко си щете не сте му на малкия пръст на стойчков

    Коментиран от #14

    18:21 16.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Хти

    9 3 Отговор
    Ицо ДЕГРАДИРА❗️❗️❗️

    18:24 16.07.2026

  • 12 Анонимен

    7 4 Отговор
    Този започна да олеква той се мисли че е като рекламите в търговската верига

    18:24 16.07.2026

  • 13 Аз бре

    3 1 Отговор
    От футбол хич не се интересувам,обаче този финал ще го гледам.
    Наистина очаквам нещо брутално.

    18:40 16.07.2026

  • 14 от реклами много пара ли прави???

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "има си парички угажда си":

    ако се погледнеш в огледалото.....погледни се де....

    18:44 16.07.2026

  • 15 Кобра Кай 🥋

    3 0 Отговор
    И къде е прогнозата бе!? 🤬 Кликбейт 🤬

    19:18 16.07.2026

  • 16 Казанлъшкия

    3 0 Отговор
    Вчера след 1/2 финала ли го прогнозира? :)

    19:35 16.07.2026

  • 17 Тези от БНТ що не бяха закачили

    0 0 Отговор
    В студиото Екипите на националите от САЩ1994

    20:07 16.07.2026

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