Христо Стоичков предрича исторически финал между Испания и Аржентина

Футболната легенда Христо Стоичков, обичан както в България, така и в Барселона, разпали страстите в социалните мрежи с коментар за предстоящия финал на Световното първенство по футбол 2026. На 19 юли светът ще стане свидетел на грандиозен дуел между националните отбори на Испания и Аржентина – истински спектакъл, който обещава да остане в историята.
В своя профил в Instagram, Стоичков сподели вълнението си от очаквания сблъсък, като подчерта уникалния момент:"Дуел между двама капитани, носители на "Златната топка", лидери на своите национални отбори". Публикацията му бе придружена от впечатляващи снимки на Лионел Меси – както с екипа на Аржентина, така и на Барселона, както и на испанския капитан Родри, който блести както за националния отбор, така и за Манчестър Сити.
"Големият финал предстои на 19 юли. Кой според вас ще бъде следващият световен шампион? Голяма прегръдка за всички", пита Стоичков своите последователи, приканвайки ги да споделят своите прогнози.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 КУРДУ
18:09 16.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 пръц
18:10 16.07.2026
6 пророк
Категорично ще има световен шампион.
18:14 16.07.2026
7 Мауфа
18:17 16.07.2026
8 Мнение
СЛЕД ИЗЦЕПКИТЕ НА СТОИЧКОВ, ЛЕЧКОВ И ДР, ПРЕДПОЧИТАМ БЪЛГАРИЯ ДА НЕ БЕШЕ СРЕД ПЪРВИТЕ ПРЕЗ 94ТА!
НАШАТА ДЪРЖАВА СЕ НУЖДАЕ ОТ ОСНОВЕН РЕМОНТ ВЪВ ВСЯКО ЕДНО НАПРАВЛЕНИЕ!!!
Коментиран от #10
18:20 16.07.2026
9 има си парички угажда си
Коментиран от #14
18:21 16.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Хти
18:24 16.07.2026
12 Анонимен
18:24 16.07.2026
13 Аз бре
Наистина очаквам нещо брутално.
18:40 16.07.2026
14 от реклами много пара ли прави???
До коментар #9 от "има си парички угажда си":ако се погледнеш в огледалото.....погледни се де....
18:44 16.07.2026
15 Кобра Кай 🥋
19:18 16.07.2026
16 Казанлъшкия
19:35 16.07.2026
17 Тези от БНТ що не бяха закачили
20:07 16.07.2026