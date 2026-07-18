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Дидие Дешан затяга дисциплината: Без семейни срещи за "петлите" преди битката с Англия

Дидие Дешан затяга дисциплината: Без семейни срещи за "петлите" преди битката с Англия

18 Юли, 2026 08:57 728 5

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Френският селекционер поставя строг ред преди решаващия мач за бронза на Мондиал 2026

Дидие Дешан затяга дисциплината: Без семейни срещи за "петлите" преди битката с Англия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В навечерието на мача за третото място на Световното първенство по футбол 2026 между Франция и Англия, селекционерът на "петлите" Дидие Дешан предприе твърда и безкомпромисна стъпка, която разбуни духовете в лагера на двукратните световни шампиони.

Френските национали са отправили специална молба към своя наставник – да получат допълнително свободно време, за да се срещнат със своите близки и половинки в тренировъчната база преди важния двубой в събота. Дешан обаче е отсякъл категорично: "Не!" Причината – необходимостта от пълна концентрация и безупречна дисциплина в решаващите часове преди последния мач на турнира.

Известен със своя прагматизъм и твърда ръка, Дешан е подчертал пред своите възпитаници, че всяко разсейване извън терена може да коства скъпо на амбициите на Франция за бронзовите медали. "Фокусът трябва да бъде изцяло върху играта. Семейството ще почака – сега е време за футбол", е посланието, което селекционерът е отправил към отбора.

Решението на Дешан предизвика разнопосочни реакции сред играчите – някои приеха новината с разбиране, други с разочарование. Въпреки това, всички са се обединили около общата цел – да завоюват третото място и да донесат радост на френските фенове.


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