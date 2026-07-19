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Букайо Сака: „Това беше истинска лудост!“

Букайо Сака: „Това беше истинска лудост!“

19 Юли, 2026 11:37 962 7

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  • англия-
  • световно първенство-
  • футбол-
  • хеттрик-
  • бронзови медали-
  • франция-
  • арсенал-
  • джуд белингам-
  • мондиал 2026

Английското крило с хеттрик и откровения след зрелищната битка за бронза на Мондиала

Букайо Сака: „Това беше истинска лудост!“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В истински футболен трилър, който ще се помни дълго, националният отбор на Англия надделя над Франция с 6:4 в малкия финал на Световното първенство, провело се в САЩ, Мексико и Канада. Главният герой на вечерта – Букайо Сака, не само че блесна с хеттрик, но и вдъхна нова надежда на милионите фенове на Острова.

24-годишният ас на Арсенал не скри емоциите си след последния съдийски сигнал. „Честно казано, такъв мач не се вижда всеки ден! Беше истинска лудост – динамика, обрати, голове... Всички дадохме максимума, за да зарадваме страната си с най-доброто класиране на световно от 60 години насам“, сподели Сака.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, английските национали показаха характер и воля. „Първото полувреме беше изцяло наше, после французите се върнаха в играта, но накрая ние сложихме точка с два решаващи гола. Това е футболът – битка до последния съдийски сигнал“, разказа още крилото.

Сака разкри и любопитен момент около изпълнението на дузпата за хеттрика си: „Джуд Белингам веднага ми каза да поема отговорността. Никой не се опита да ме разколебае – всички ме подкрепиха. Това е духът на този отбор!“

Въпреки болката от загубата срещу Аржентина, Сака е категоричен, че тимът трябва да гледа напред: „Постигнахме страхотни резултати, но сега е време да се учим от грешките и да се подготвим за следващите предизвикателства. Във футбола винаги има шум – важното е как го използваш като мотивация.“


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  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    Искам да съм в съблекалнята на Англия.

    11:40 19.07.2026

  • 2 Мисит

    4 1 Отговор
    Театро,,,,,за кинти,,!,,,казано по,,бабешки,,,,!

    11:41 19.07.2026

  • 3 Много

    9 3 Отговор
    ми е кеф за провала на френския африкански отбор. Бутаха ги яко напред. Сега остава и Аржентина да се издъни, защото и тях ги побутваха здраво.

    11:53 19.07.2026

  • 4 Маринов

    6 0 Отговор
    Хайде, не растем по дърветата. В нормален мач вкарват по един два гола, а тук - общо 10! И никаква защита. Просто шоу. На организаторите ще им струва между 20 и 50 млн долара. Получават приходи само от билети над 500 млн долара. Отделно са реклами и ТВ. Къде остана спортната чест? Но пък гледахме шоу. С договорките кой ще е трети, кой голмайстор и т.н.

    11:59 19.07.2026

  • 5 Доротея

    5 0 Отговор
    Освободени от турнирното напрежение, здравите момчета от Африка показаха истински футбол, а не симулации, хитрини и ВАР! Дори в балета телесните контакти са нещо нормално, отколкото в модерния бюрократизиран ,,футбол"! Ха, докосна ли го - фал! Имаше ли допир - дузпа! Просна ли се театрално - да, симулация! Ама, кой се просна - прехвалена звезда или неизвестен самодеец!? А-ааа, тогава работата е друга! Обратно решение! Какво да ги гледам, след като моята България не е там!? Истинските шампиони са Кабо Верде, Мароко, Египет, Алжир! Норвегия, Корасао! Без техническите подробности и детерминирани съдийски комплекти, никой не можа да се справи с тях!

    12:21 19.07.2026

  • 6 Мда-даааааа

    3 0 Отговор
    Букайо сака кака...

    12:51 19.07.2026

  • 7 Верно ли бе

    1 0 Отговор
    Отишъл Сака до Сака да си сака сака. Но Сака не сака да сака , че Сака си Сака сака.

    13:20 19.07.2026

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