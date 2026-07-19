Букайо Сака: „Това беше истинска лудост!“

В истински футболен трилър, който ще се помни дълго, националният отбор на Англия надделя над Франция с 6:4 в малкия финал на Световното първенство, провело се в САЩ, Мексико и Канада. Главният герой на вечерта – Букайо Сака, не само че блесна с хеттрик, но и вдъхна нова надежда на милионите фенове на Острова.

24-годишният ас на Арсенал не скри емоциите си след последния съдийски сигнал. „Честно казано, такъв мач не се вижда всеки ден! Беше истинска лудост – динамика, обрати, голове... Всички дадохме максимума, за да зарадваме страната си с най-доброто класиране на световно от 60 години насам“, сподели Сака.

Въпреки разочарованието от пропуснатия финал, английските национали показаха характер и воля. „Първото полувреме беше изцяло наше, после французите се върнаха в играта, но накрая ние сложихме точка с два решаващи гола. Това е футболът – битка до последния съдийски сигнал“, разказа още крилото.

Сака разкри и любопитен момент около изпълнението на дузпата за хеттрика си: „Джуд Белингам веднага ми каза да поема отговорността. Никой не се опита да ме разколебае – всички ме подкрепиха. Това е духът на този отбор!“

Въпреки болката от загубата срещу Аржентина, Сака е категоричен, че тимът трябва да гледа напред: „Постигнахме страхотни резултати, но сега е време да се учим от грешките и да се подготвим за следващите предизвикателства. Във футбола винаги има шум – важното е как го използваш като мотивация.“