Франция преживя исторически срив: За първи път от повече от век инкасира шест гола

В зрелищен двубой за третото място на Световното първенство, националният отбор на Франция отстъпи с 4:6 пред Англия, като по този начин допусна шест попадения в официален мач – нещо, което не се бе случвало от далечната 1908 година.

Последният път, когато „петлите“ бяха подложени на подобно унижение, датира от Олимпийските игри през октомври 1908 г., когато Дания буквално помете Франция с унизителното 17:1. Този резултат остава най-тежкото поражение в историята на френския футбол.

Макар и по-рядко, Франция е допускала шест гола и в други срещи, но последният такъв случай бе през октомври 1960 г. Тогава, в приятелски мач срещу Швейцария, „петлите“ загубиха с 2:6. Оттогава до днес подобен резултат бе само блед спомен – до снощния шокиращ сблъсък с Англия.

Въпреки че Франция се слави с една от най-стабилните защити в световния футбол, този път английските нападатели се възползваха максимално от всяка пролука. Мачът се превърна в истински голов спектакъл, който ще остане в аналите на футболната история.