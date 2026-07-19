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Франция преживя исторически срив: За първи път от повече от век инкасира шест гола

Франция преживя исторически срив: За първи път от повече от век инкасира шест гола

19 Юли, 2026 13:04 661 6

  • световното първенство-
  • франция-
  • официален мач-
  • 1908 година-
  • дания-
  • футбол

Загуба за „петлите“ срещу Англия в малкия финал на световното

Франция преживя исторически срив: За първи път от повече от век инкасира шест гола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В зрелищен двубой за третото място на Световното първенство, националният отбор на Франция отстъпи с 4:6 пред Англия, като по този начин допусна шест попадения в официален мач – нещо, което не се бе случвало от далечната 1908 година.

Последният път, когато „петлите“ бяха подложени на подобно унижение, датира от Олимпийските игри през октомври 1908 г., когато Дания буквално помете Франция с унизителното 17:1. Този резултат остава най-тежкото поражение в историята на френския футбол.

Макар и по-рядко, Франция е допускала шест гола и в други срещи, но последният такъв случай бе през октомври 1960 г. Тогава, в приятелски мач срещу Швейцария, „петлите“ загубиха с 2:6. Оттогава до днес подобен резултат бе само блед спомен – до снощния шокиращ сблъсък с Англия.

Въпреки че Франция се слави с една от най-стабилните защити в световния футбол, този път английските нападатели се възползваха максимално от всяка пролука. Мачът се превърна в истински голов спектакъл, който ще остане в аналите на футболната история.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    9 1 Отговор
    С негри е така.

    Коментиран от #4

    13:05 19.07.2026

  • 2 Агата Кристи

    8 0 Отговор
    ,,Те бяха десет,,

    13:06 19.07.2026

  • 3 в джунглата

    5 0 Отговор
    Не са ги гонили лъвовете достатъчно

    13:25 19.07.2026

  • 4 Ще има и още

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Това си бяха колониалните тимове на двете държави, направо обезмислиха африканското първенство.
    Аз поне обаче изпитах кратко дежавю - през 1998г. французите спечелиха безапелационно на финала срещу Бразилия. Бразилия, която до този финал играеше страхотно, на самият финал бяха като спънати коне. Дежавю, ако ме разбирате.....

    13:28 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Румен

    0 0 Отговор
    Писали сте..ще остане в Ана.. ла на футболната история..т.е.в за.. дника

    13:47 19.07.2026

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