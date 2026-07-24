Новини
Спорт »
Бг футбол »
Билетите за мача ЦСКА - Карабах са в продажба

Билетите за мача ЦСКА - Карабах са в продажба

24 Юли, 2026 20:03 457 0

  • билети-
  • реванш-
  • цска-
  • карабах-
  • квалификационен кръг-
  • уефа-
  • лига европа

Важният мач е в четвъртък от 21:00 часа

Билетите за мача ЦСКА - Карабах са в продажба - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Билетите за предстоящия реванш на ЦСКА срещу Карабах от 2 квалификационен кръг на УЕФА Лига Европа вече са в продажба. Срещата ще се играе на 30 юли (четвъртък) от 21:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Пропуски могат да бъдат закупени онлайн ТУК, на касите на ст. „Васил Левски“ на ул. „Гурко“ от днес (работно време 10:00-19:00 ч.) до деня на мача, когато касите ще работят от 12:00 ч. до началото на второто полувреме. Билети ще се продават и в официалния магазин на ЦСКА на ул. Солунска 12 (работно време 10:00-19:00 ч.).

Цените на билетите са както следва:

• Сектор А, ВИП Ложа 8 – 100 евро

• Сектор А, Ложи – 25 евро

• Сектор А – 20 евро

• Сектор В – 20 евро

• Сектор Г – 12 евро

В деня на мача (30 юли) ще работят 4 от билетните каси на ул. „Гурко“ (от 12:00 ч. до началото на второто полувреме на двубоя).

От клуба призовават „червените“ фенове да се снабдят с билети онлайн или физически възможно най-рано, за да се избегнат струпвания пред касите непосредствено преди началото на двубоя.

Деца до 7-годишна възраст включително могат да влязат безплатно на стадиона с пълнолетен придружител, а всички лица, които придружават деца до 14-годишна възраст, трябва да попълнят декларация.

Билетите за сектора за гости ще бъдат разпространявани от ФК Карабах и няма да бъдат пускани в свободна продажба.

Входовете на стадиона за зрители ще бъдат отворени в 19:30 ч.

Привържениците с увреждания, които се нуждаят от специален достъп до стадиона трябва да подадат заявка на адрес [email protected] до 29 юли, 17:00 ч., с информация за придружаващото лице. Влизането на хора в инвалидни колички в деня на мача ще се осъществява през вход 26 на Сектор А в 20:00 ч.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове