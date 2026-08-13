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Карабах изхвърли Динамо Киев от евротурнирите след обрат в Баку

Карабах изхвърли Динамо Киев от евротурнирите след обрат в Баку

13 Август, 2026 21:27, обновена 13 Август, 2026 21:33 615 2

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  • лига на конференциите

Край на европейската приказка за украинския гранд през сезон 2026/27

Карабах изхвърли Динамо Киев от евротурнирите след обрат в Баку - 1
Снимка: Football24.ua
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Азербайджанският Карабах елиминира Динамо Киев в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

След като загубиха първата среща в Люблин с 0:1, футболистите на треньора Гурбан Гурбанов показаха характер на стадион „Тофик Бахрамов“ в Баку и спечелиха реванша. С този успех те затвориха пътя на украинците към същинската фаза на евротурнирите за настоящия сезон.

Срещата започна под диктовката на домакините, които търсеха бързо заличаване на пасива си. Резултатът бе открит още в 12-ата минута, когато френският атакуващ футболист Джали Муадиб се разписа след асистенция на бранителя Матеуш Силва. Динамо Киев опита да изравни играта чрез офанзивни действия, но отбраната на домакините остана стабилна. През второто полувреме азербайджанците реализираха второ попадение, с което фиксираха крайното 2:0 и си осигуриха класиране за следващия етап на турнира.

За Динамо Киев това отпадане е тежък удар, тъй като тимът се прощава с европейската сцена изключително рано през кампанията 2026/27. Отборът от Киев ще трябва да се концентрира изцяло върху вътрешното първенство. От своя страна Карабах продължава напред в плейофната фаза за влизане в груповата фаза на Лигата на конференциите.


Азербайджан
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  • 1 Берлин

    5 0 Отговор
    Браво на Карабах,елиминираха осраинците.

    21:39 13.08.2026

  • 2 Гост

    1 1 Отговор
    Въпрос на воля! Справка СВО или там както хо наричате..., просто да си какви!

    21:40 13.08.2026

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