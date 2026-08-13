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Начева и Петрова излизат на финала на троен скок в Бирмингам

Начева и Петрова излизат на финала на троен скок в Бирмингам

13 Август, 2026 21:00 575 0

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Българските атлетки влизат в люта битка за медалите на Европейското първенство по лека атлетика

Начева и Петрова излизат на финала на троен скок в Бирмингам - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази цяла спортна България ще прикове поглед към сектора за троен скок за жени на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Великобритания. Две от най-добрите ни лекоатлетки – Александра Начева и Габриела Петрова – излизат в директен сблъсък за медалите срещу европейския елит. Големият финал в дисциплината започва точно в 21:30 часа българско време и ще се предава директно в националния телевизионен ефир.

Къде да гледаме финала на троен скок?

Спортните фенове ще могат да проследят представянето на родните грации на живо. Прякото излъчване от стадион „Александър Стейдиъм“ започва в 21:30 ч. по каналите БНТ 1 и БНТ 3.

Как България си осигури две финалистки в Бирмингам?

По време на квалификациите на 10 август българските състезателки показаха изключителна тактическа зрялост и хладнокръвие:

  • Александра Начева си гарантира място сред най-добрите 12 още с първия си опит, в който регистрира резултат от 14.13 метра. Световната шампионка за девойки влиза във финала с 8-о постижение от пресявките и ще скача последна под номер 12 в стартовия списък.
  • Габриела Петрова записа 14.11 метра във втория си опит. Трикратната олимпийка и двукратна носителка на приза „Атлет на България“ реши стратегически да пропусне третия си скок, за да съхрани максимално свежест за днешното разпределение на отличията. Тя ще излезе в сектора с 5-и стартов номер.

На предходното Европейско първенство в Рим през 2024 г. Начева завърши на крачка от подиума (четвърта), а Петрова остана шеста. Днес и двете са амбицирани да подобрят тези класирания и да атакуват призовите тройки.

Кои са основните конкурентки на българките?

Битката за златото в Бирмингам 2026 се очертава да бъде на изключително високо ниво. Квалификационната норма бе преодоляна с лекота от основните фаворитки:

  • Ерика Сарачени (Италия) – спечели пресявките с нов личен рекорд от 14.50 метра.
  • Дария Деркач (Италия) – завърши втора в общото класиране с 14.42 метра.
  • Илона Масон (Белгия) – допълни челната тройка в пресявките с резултат от 14.35 метра.
  • Ивана Шпанович (Сърбия) и Тугба Данъсмаз (Турция) – опитните състезателки също влизат в сектора с амбиции за златото.

Пълната статистика за стартовите списъци и официалните графици на състезанията можете да разгледате на сайта на Европейската атлетика (Източник: live.european-athletics.com/birmingham-2026/timetable).

Стискаме палци на Александра Начева и Габриела Петрова в преследването на европейския връх!


Великобритания
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