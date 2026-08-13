Кои са първите крайни победители в Лига Европа?

Румъния: Българската АЕЦ „Козлодуй“ е в безопасност и към този момент няма перспектива за предстоящо спиране

Румъния ще се насочи основно към внос на електроенергия след спирането на АЕЦ „Черна вода“ заради ниския дебит на река Дунав, причинен ...