Кои са първите крайни победители в Лига Европа?

Горещата футболна вечер в Лига Европа предложи огромни емоции на феновете, като първата вълна от реванши, започнали в 20:00 часа българско време, вече приключи и определи част от крайните победители.
- АК Омония Никозия победи Линкълн Ред Импс с 1:0 у дома и с общ резултат 2:1 продължава напред в турнира.
- КС Университатя Крайова надделя над финландския Куопио ПС с 2:1 (общ резултат 3:2) след оспорвана битка в Румъния.
- ФК Бешикташ не сгреши в Истанбул срещу Храдец Кралове, печелейки с 1:0, което гарантира на турския гранд общ успех с 2:0.
- ФК Ред Бул Залцбург завърши при зрелищно равенство 3:3 при гостуването си на кипърския Пафос, но благодарение на победата в първия мач австрийците продължават напред с общ резултат 4:3.
- ФК Ференцварош също удържа равенство 1:1 като гост на полския Гурник Забрзе и с общ резултат 2:1 е краен победител в сблъсъка.
Очаквайте крайните резултати от срещите, започнали по-късно.
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Само Левски
22:17 13.08.2026