Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Кои са първите крайни победители в Лига Европа?

Кои са първите крайни победители в Лига Европа?

13 Август, 2026 22:09, обновена 13 Август, 2026 22:14 870 1

  • лига европа-
  • трети крък-
  • резултати-
  • победители

Фаворитите взеха своето от реваншите

Кои са първите крайни победители в Лига Европа? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Горещата футболна вечер в Лига Европа предложи огромни емоции на феновете, като първата вълна от реванши, започнали в 20:00 часа българско време, вече приключи и определи част от крайните победители.

  • АК Омония Никозия победи Линкълн Ред Импс с 1:0 у дома и с общ резултат 2:1 продължава напред в турнира.
  • КС Университатя Крайова надделя над финландския Куопио ПС с 2:1 (общ резултат 3:2) след оспорвана битка в Румъния.
  • ФК Бешикташ не сгреши в Истанбул срещу Храдец Кралове, печелейки с 1:0, което гарантира на турския гранд общ успех с 2:0.
  • ФК Ред Бул Залцбург завърши при зрелищно равенство 3:3 при гостуването си на кипърския Пафос, но благодарение на победата в първия мач австрийците продължават напред с общ резултат 4:3.
  • ФК Ференцварош също удържа равенство 1:1 като гост на полския Гурник Забрзе и с общ резултат 2:1 е краен победител в сблъсъка.

Очаквайте крайните резултати от срещите, започнали по-късно.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само Левски

    3 2 Отговор
    Освен великия никой не е победител,никога.

    22:17 13.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове