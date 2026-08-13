Риера пое Звезда, Партизан на плейоф в Лига на конференциите

Горещи футболни новини разтърсиха Белград в часовете преди крайния срок за европейските картотеки. Испанският специалист Алберт Риера е постигнал пълно съгласие и ще бъде новият старши треньор на сръбския гранд Цървена звезда.

Решението идва броени часове след шокиращото отпадане на „червено-белите“ в третия квалификационен кръг на Шампионската лига от израелския Хапоел Беер Шева, което доведе до оставката на Деян Станкович. Същевременно вечният съперник Партизан донесе глътка въздух за сръбския клубен коефициент, след като успешно преодоля съпротивата на казахстанския Тобол и се класира за решителните плейофи в турнира Лига на конференциите.

Рокада на „Маракана“: Алберт Риера заменя Дејан Станкович в Цървена звезда

Ръководството на Цървена звезда реагира светкавично след европейското разочарование срещу Апоел Беер Шева. Медийният гигант Спорт Клуб първи разкри, че испанецът Алберт Риера вече е подписал своя договор. Новината бе официално потвърдена и от авторитетния спортен инсайдър Фабрицио Романо, който обяви сделката за напълно финализирана.

44-годиният бивш футболист на Ливърпул и испанския национален отбор за последно бе начело на германския Айнтрахт Франкфурт в Бундеслигата до края на май 2026 година. Преди това Риера натрупа сериозен авторитет на Балканите с работата си в словенските Олимпия Любляна и Целие. Интересен детайл, разкрит от хърватския портал Телеграм, е, че специалистът е бил трансферна цел на белградчани още в края на миналата година, но тогава тогавашният му клуб Целие е блокирал преминаването.

Сега пред Риера стои спешната задача да вдигне отбора за предстоящия двубой от плейофната фаза на Лига Европа, където Цървена звезда ще се изправи срещу чешкия Виктория Пилзен.

Партизан продължава напред в Европа след нов успех над Тобол

Докато на „Райко Митич“ течеше треньорска подмяна, „гробарите“ от Партизан свършиха своята работа на международната сцена. Момчетата на Саша Илич си подсигуриха участие в плейофния кръг на Лигата на конференциите след втора чиста победа над коравия тим на Тобол Костанай.

След като спечелиха първия мач в Белград с класическото 3:0, „черно-белите“ демонстрираха тактическа зрялост и в реванша в Казахстан, триумфирайки с 2:1. Домакините от Тобол опитаха да върнат интригата с ранен гол на Ислам Чесноков в 7-ата минута. Партизан обаче реагира веднага след почивката, когато Стефан Митрович изравни резултата в 47-ата минута. Пълният обрат и крайното 2:1 оформи резервата Шака Траоре с хладнокръвно попадение в добавеното време на срещата (92').

Така с общ резултат 5:1 Партизан продължава напред в турнира, организиран от УЕФА. Според официалния график следващото препятствие пред белградчани по пътя към груповата фаза ще бъде испанският Хетафе. Първите срещи от плейофите са насрочени за 20 август, а реваншите ще се изиграят на 27 август 2026 година.