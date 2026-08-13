Барса с двоен трансферен удар: Микаутадзе и Педро Поро

Ръководството на испанския гранд ФК Барселона работи на пълни обороти в последните седмици на летния трансферен прозорец.

Спортният директор Деко и старши треньорът Ханзи Флик са насочили усилията си към подсилване на две ключови позиции – върха на атаката и десния фланг на отбраната.

Каталунците официално са осъществили контакт с обкръжението на грузинския нападател Жорж Микаутадзе от Виляреал и едновременно с това са поискали информация за испанския национал Педро Поро от Тотнъм.

Жорж Микаутадзе е новият план "Б" на Ханзи Флик

След като преговорите с Атлетико Мадрид за голямата цел Хулиан Алварес остават блокирани, Барселона бързо намери алтернатива. Според авторитетни испански източници като Diario SPORT (www.sport.es) и спортния журналист Жерар Ромеро чрез платформата Jijantes, каталунците вече са провели разговори с агентите на Жорж Микаутадзе. 25-годишният грузински стрелец е дал "зелена светлина" за преминаване на "Камп Ноу", ако сделката за Алварес пропадне окончателно.

Микаутадзе, който направи фурор на Европейското първенство през 2024 г. и записа силен сезон с 15 гола в Испания, е оценяван от Виляреал на сума между 60 и 65 милиона евро. Тази цифра е много по-приемлива за финансовото състояние на "блаугранас". Профилът на грузинеца – бързина, отлична техника и хладнокръвие пред гола – пасва идеално на динамичната тактическа постройка на Ханзи Флик.

Сондажи в Лондон за световния шампион Педро Поро

Паралелно с офанзивата за нападател, Барселона планира бъдещето си в защита поради засиления интерес от Висшата лига към Жул Кунде. Журналистът Жерар Ромеро потвърди, че клубът е направил официално запитване за десния краен бранител на Тотнъм Педро Поро.

26-годишният испанец имаше ключова роля за триумфа на Ла Роха на Световното първенство в Северна Америка по-рано това лято. Поро притежава отличен синхрон с младата звезда Ламин Ямал, което е основен аргумент за трансферните планове на Деко.

Операцията по привличането му обаче ще бъде изключително сложна. Както съобщава BBC Sport, през юни тази година Педро Поро поднови договора си с Тотнъм до юни 2031 г. Мениджърът на "шпорите" Роберто Де Зерби го счита за "недокосваем", а лондончани няма да разгледат оферти под 60-70 милиона евро, което подлага на изпитание финансовия феърплей на испанците.

Очаква се трансферната активност на Барселона да се изясни окончателно през следващите часове, в зависимост от изходящите сделки и евентуалната продажба на Кунде.