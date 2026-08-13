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Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски

13 Август, 2026 21:30 492 0

  • локомотив пловдив-
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  • трансфери

Собственикът на Локомотив Пловдив обяви мащабни промени на „Лаута“ и разкри, че селекцията ще приключи с привличането на трима нови футболисти

Крушарски: Няма да спирам Иту и Риян за ЦСКА и Левски - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Финансовият благодетел на Локомотив Пловдив Христо Крушарски направи гръмки разкрития относно трансферните спекулации, свързващи основните звезди на „смърфовете“ Каталин Иту и Лукас Риян с родните грандове ЦСКА и Левски.

Бизнесменът бе категоричен, че няма намерения да спира нито един футболист за трансфер в София, стига финансовите условия да удовлетворяват клуба, и успокои феновете с новината, че на „Лаута“ ще пристигнат трима нови класни състезатели.

По темата за евентуалния трансфер на Каталин Иту в ЦСКА, Крушарски уточни пред Sportal.bg, че от страна на клуба няма пречки, стига да има споразумение. Подобно е положението и около интереса на Левски към Лукас Риян – при изгодна оферта сделка може да има.

Въпреки напускащите, босът на Локомотив обеща привличането на трима нови футболисти (нападател, крило и играч зад нападателя), с което селекцията ще приключи. Според Plovdivnews.bg, за заместник на Иту вече е одобрен нов състезател. В началото на следващата седмица ще бъде представено и новото ръководство на клуба.


Пловдив / България
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