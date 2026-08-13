Драма в София: ЦСКА загуби от Макаби, но продължава напред

ЦСКА преживя истински европейски кошмар, който за щастие завърши с щастлив край. „Армейците“ загубиха с 1:3 от израелския Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, игран пред над 20 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“. Въпреки поражението у дома, родният гранд продължава към плейофната фаза на турнира благодариение на паметния си триумф с 3:0 в първия двубой в Грузия преди седмица.

Мачът предложи изключителна драма и огромно напрежение за феновете на ЦСКА, които видяха как огромният аванс на техния любим отбор се стопи до минимум.

Отменена дузпа, греда и ранен шок за ЦСКА

Двубоят започна на изключително високи обороти под ръководството на германския рефер Даниел Шлагер. Още в 7-ата минута израелците получиха право да изпълнят дузпа след падане на Варела в наказателното поле при съприкосновение с Жан-Филип Гбамен. След намесата на ВАР обаче съдията видя очевидна симулация и отмени решението си, информира Sportal.bg.

Веднага след това ЦСКА имаше златен шанс да реши всичко. Нападателят Леандро Годой напредна мощно, преодоля защитник и стреля силно, но вратарят на гостите Офек Малика чукна топката и тя се отби в лявата греда.

Вместо домакините да поведат, в 12-ата минута Макаби Тел Авив откри резултата. Ошер Давида центрира отлично в наказателното поле, където защитата на „червените“ заспа, а капитанът на гостите Дор Перец засече топката покрай безпомощния Фьодор Лапоухов за 0:1

Израелски натиск и гол надежда за „армейците“

През второто полувреме гостите увеличиха натиска си в търсене на пълна сензация. В 61-вата минута Естер Соклер успя да удвои преднината за Макаби – 0:2, внасяйки истинска паника по трибуните.

Възпитаниците на Христо Янев обаче бързо реагираха. Голямата звезда на „армейците“ Стефано Сенси се оказа най-съобразителен в наказателното поле и върна едно попадение за ЦСКА, намалявайки до 1:2. Този гол изглеждаше като успокоение, но драмата тепърва предстоеше.

Кошмарна грешка на Лапоухов прати мача на ръба

В 68-ата минута се стигна до куриозна и шокираща ситуация пред българската врата. Елио Варела проби по левия фланг и отправи центриране, което рикошира леко в Давид Пастор. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов бе тотално изненадан, не успя да се намеси по най-добрия начин и буквално сам вкара топката в мрежата си за 1:3.

До края на срещата израелците хвърлиха всички сили в атака, а общият резултат бе 4:3 за ЦСКА. Българският тим удържа финалния щурм с цената на много нерви, тактически нарушения и добри намеси в защита, за да си подпечата билета за плейофния кръг на Лига Европа.

След този трилър Христо Янев ще трябва бързо да анализира грубите грешки в отбрана, тъй като в следващата фаза залогът ще бъде влизане в груповата фаза на втория по сила европейски клубен турнир.