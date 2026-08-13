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Драма в София: ЦСКА загуби от Макаби, но продължава напред

Драма в София: ЦСКА загуби от Макаби, но продължава напред

13 Август, 2026 22:56, обновена 13 Август, 2026 23:01 1 289 9

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  • лига европа-
  • футбол

„Червените“ отстъпиха с 1:3 в реванша в София, но общият резултат 4:3 класира тима на Христо Янев за плейофите

Драма в София: ЦСКА загуби от Макаби, но продължава напред - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА преживя истински европейски кошмар, който за щастие завърши с щастлив край. „Армейците“ загубиха с 1:3 от израелския Макаби Тел Авив в реванша от третия квалификационен кръг на Лига Европа, игран пред над 20 000 зрители на Националния стадион „Васил Левски“. Въпреки поражението у дома, родният гранд продължава към плейофната фаза на турнира благодариение на паметния си триумф с 3:0 в първия двубой в Грузия преди седмица.

Мачът предложи изключителна драма и огромно напрежение за феновете на ЦСКА, които видяха как огромният аванс на техния любим отбор се стопи до минимум.

Отменена дузпа, греда и ранен шок за ЦСКА

Двубоят започна на изключително високи обороти под ръководството на германския рефер Даниел Шлагер. Още в 7-ата минута израелците получиха право да изпълнят дузпа след падане на Варела в наказателното поле при съприкосновение с Жан-Филип Гбамен. След намесата на ВАР обаче съдията видя очевидна симулация и отмени решението си, информира Sportal.bg.

Веднага след това ЦСКА имаше златен шанс да реши всичко. Нападателят Леандро Годой напредна мощно, преодоля защитник и стреля силно, но вратарят на гостите Офек Малика чукна топката и тя се отби в лявата греда.

Вместо домакините да поведат, в 12-ата минута Макаби Тел Авив откри резултата. Ошер Давида центрира отлично в наказателното поле, където защитата на „червените“ заспа, а капитанът на гостите Дор Перец засече топката покрай безпомощния Фьодор Лапоухов за 0:1

Израелски натиск и гол надежда за „армейците“

През второто полувреме гостите увеличиха натиска си в търсене на пълна сензация. В 61-вата минута Естер Соклер успя да удвои преднината за Макаби – 0:2, внасяйки истинска паника по трибуните.

Възпитаниците на Христо Янев обаче бързо реагираха. Голямата звезда на „армейците“ Стефано Сенси се оказа най-съобразителен в наказателното поле и върна едно попадение за ЦСКА, намалявайки до 1:2. Този гол изглеждаше като успокоение, но драмата тепърва предстоеше.

Кошмарна грешка на Лапоухов прати мача на ръба

В 68-ата минута се стигна до куриозна и шокираща ситуация пред българската врата. Елио Варела проби по левия фланг и отправи центриране, което рикошира леко в Давид Пастор. Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов бе тотално изненадан, не успя да се намеси по най-добрия начин и буквално сам вкара топката в мрежата си за 1:3.

До края на срещата израелците хвърлиха всички сили в атака, а общият резултат бе 4:3 за ЦСКА. Българският тим удържа финалния щурм с цената на много нерви, тактически нарушения и добри намеси в защита, за да си подпечата билета за плейофния кръг на Лига Европа.

След този трилър Христо Янев ще трябва бързо да анализира грубите грешки в отбрана, тъй като в следващата фаза залогът ще бъде влизане в груповата фаза на втория по сила европейски клубен турнир.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 3 Отговор
    Безобразна игра на ЦСКА.

    23:02 13.08.2026

  • 2 Цяло чудо

    15 0 Отговор
    Че им вкараха само 3 гола. Брахими ми направи добро впечатление от целия отбор на ЦСКА, а треньора е не го е пуснал като основен, некадърна работа. Само като го видиш Брахими как се движи по терена, разбираш че е футболист за голям отбор от западна Европа.

    23:07 13.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 тундьо2026

    7 10 Отговор
    Ники Алесандро много се радва на най
    измисления отбор в България! няма да ва бъде ! кво то и да правите вие сте една проста "чорба"!

    23:08 13.08.2026

  • 5 Бако

    4 6 Отговор
    Евро идиоти

    23:08 13.08.2026

  • 6 Ама

    7 3 Отговор
    това е Литекс 😆😆😆😆😆

    23:10 13.08.2026

  • 7 пребитата Кобра:

    8 1 Отговор
    продължаваме напреТ!

    23:12 13.08.2026

  • 8 Мдаа!🤔

    2 2 Отговор
    С глупак като Христо Янев, ЦСКА беше на път да се ......омаже !

    23:50 13.08.2026

  • 9 Бг гражданин

    1 1 Отговор
    Христо Янев ,е такъв слаб треньо ,не ивало в ЦСКА.Не умее да нареди състава ,кой да играе и на ква позиция.. смешник

    00:11 14.08.2026

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