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БФС освободи Лудогорец от компенсационна такса заради европейското им представяне миналия сезон

БФС освободи Лудогорец от компенсационна такса заради европейското им представяне миналия сезон

24 Юли, 2026 22:09 473 2

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Успехите на "орлите" в Европа носят допълнителни приходи за българските клубове

БФС освободи Лудогорец от компенсационна такса заради европейското им представяне миналия сезон - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз (БФС) взе неочаквано решение, което предизвика вълна от коментари в родния футболен свят. Разградският гранд Лудогорец бе официално освободен от задължението да плати компенсационната такса за липса на четирима български футболисти в стартовия си състав за сезон 2025/2026. Сумата, която клубът трябваше да внесе, възлизаше на внушителните 199 467 евро.

Причината за това изключение е: доброто представяне на Лудогорец в европейските клубни турнири. Благодарение на достигането им до елиминационната фаза, УЕФА увеличи втория транш на солидарните плащания към българските клубове. Така, през 2026 година, сумата ще скочи от 862 005 евро на 1 091 000 евро – ръст от цели 228 995 евро, които ще бъдат разпределени между останалите елитни отбори.

Любопитен детайл е, че Лудогорец не е сред получателите на тези солидарни плащания. Всички допълнителни средства ще бъдат насочени към останалите клубове от efbet Лига, като по този начин финансовата полза за тях надхвърля размера на компенсационната такса, която "орлите" трябваше да платят.

След като Лудогорец бе освободен от таксата, четири други отбора ще трябва да поемат финансовата отговорност. Това са Левски, ЦСКА, ЦСКА 1948 и Берое, като всеки от тях ще внесе по 199 467 евро. Общата сума от 797 868 евро ще бъде разпределена между 11 клуба, което означава, че всеки ще получи по 72 533,45 евро.


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