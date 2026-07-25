Бразилия детронира Италия в Лигата на нациите

Женският национален отбор на Бразилия се класира за финала на Лигата на нациите по волейбол, след като победи действащия шампион Италия с 3:2 (21:25, 25:21, 26:24, 21:25, 15:12), съобщава Sportal.bg. Драматичният полуфинал се изигра в Макао, Китай.

След като италианките спечелиха първия гейм с 25:21, бразилките, водени от Жозе Роберто Гимараеш, обърнаха развоя на срещата, печелейки следващите два гейма с 25:21 и 26:24. „Скуадра адзура“ върна интригата, след като взе четвъртата част с 25:21, а победителят трябваше да бъде определен в тайбрек.

В решителния пети гейм Бразилия поведе още в началото и въпреки опитите на Италия да изравни, южноамериканките запазиха преднината си. Ключови точки донесоха Ана Кристина и Росамария Монтибелар (№7), а блокадата на Диана Дуарте осигури първия мачбол. В крайна сметка Бразилия затвори тайбрека с 15:12 и сложи край на серията на световните и олимпийски шампионки.

На финала бразилките ще се изправят срещу победителя от втория полуфинал между Турция и Китай.