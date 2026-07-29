Драма и изненади във Вашингтон: Бен Шелтън оцеля, а фаворити напускат рано

Тенис турнирът от сериите ATP 500 във Вашингтон започна с истински вихър от емоции, драматични обрати и няколко сензационни резултата, които разтърсиха фаворитите още в първия кръг.

Във вечер, изпълнена с напрежение, вторият поставен в схемата Бен Шелтън трябваше да премине през истинско изпитание срещу сънародника си и квалификант Мартин Дам. Макар и сочен за фаворит, 23-годишният американец се озова на ръба на поражението, след като загуби втория сет и изостана с пробив в решителния трети. Със завидна воля и хладнокръвие, Шелтън обърна развоя, спечели последните геймове и затвори мача с 6:4, 4:6, 6:4 след два часа и 12 минути здрава битка.

Шелтън ще се изправи срещу френския левичар Юго Юмбер, който не срещна сериозни трудности срещу друг американски квалификант – Андрес Мартин, и го победи с 6:2, 7:5 за едва 79 минути.

Френският ветеран Адриан Манарино, на 38 години, демонстрира класа и опит, елиминирайки петия поставен Лърнър Тиен с 7:5, 6:4. Манарино ще премери сили с Алекс Микелсен, който отстрани финалиста от 2021 г. Макензи Макдоналд с 6:4, 7:5.

Най-големият шок за местната публика дойде с отпадането на Томи Пол, който отстъпи пред поляка Камил Майхжак след два оспорвани сета – 5:7, 6:7(4). Майхжак ще се изправи срещу третия поставен Тейлър Фриц в следващия кръг. Младият испанец Рафаел Ходар също поднесе изненада, елиминирайки осмия в схемата Артюр Фис с 7:6(5), 6:3. Следващото му препятствие е шампионът от 2015 г. Кей Нишикори.

Истинска сензация сътвори и Круз Хюит – син на легендата Лейтън Хюит. 612-ият в света надигра Маркос Хирон (№85) с 6:3, 6:4 и си осигури сблъсък с победителя от двубоя между водача в схемата Алекс де Минор и Стефанос Циципас.

Чехът Якуб Меншик, седми поставен, стартира с успех срещу местния квалификант Тревър Свайда – 6:2, 6:7(5), 6:3. В следващия кръг го очаква Брандън Накашима, който елиминира аржентинеца Томас Мартин Ечевери с 6:3, 6:4.