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Български и японски компании обединяват усилия за разработване на дронове

Български и японски компании обединяват усилия за разработване на дронове

18 Август, 2026 17:55 611 22

  • миии-
  • александър пулев-
  • япония-
  • дронове

България е отворена за японския бизнес, каза вицепремиерът Пулев

Български и японски компании обединяват усилия за разработване на дронове - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България е отворена за японския бизнес. Искаме ускорено индустриално сътрудничество с Япония. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на среща с представители на японска бизнес делегация, която е на официална визита в България. Делегацията е ръководена от г-н Фукуширо Нукага, японски държавник, бивш министър на финансите и бивш председател на Камарата на представителите на Япония.

В рамките на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното икономическо и индустриално сътрудничество, както и конкретни възможности за партньорства между български и японски компании в сферата на хранително-вкусовата промишленост и авиацията, включително производството на дронове.

Вицепремиерът изтъкна, че България има редица конкурентни предимства за привличане на японски инвестиции – стратегическо географско положение, добре образовани и квалифицирани кадри и достъп до европейския пазар. „България се утвърждава като своеобразна порта за японския бизнес към Европа“, подчерта той.

Пулев акцентира върху трите основни направления в управленската програма, които създават възможности за по-активно икономическо партньорство с Япония – привличане на инвестиции и индустриализация, дигитализация и внедряване на изкуствения интелект и високите технологии, както и модернизация на инфраструктурата.

„Залагаме инвестициите като национален приоритет – стимулиране на високотехнологичното производство и диверсификация на бъдещите инвестиционни потоци. Искаме да разширим партньорствата си отвъд традиционните пазари на България“, подчерта той. Сред приоритетните области за сътрудничество той посочи енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект, транспортната свързаност и индустриализацията.

„Отворени сме да се поучим от опита на Япония като един от международните технологични лидери. Искаме японските компании да участват със своята експертиза и ноу-хау в процесите на икономическа трансформация в България“, каза Пулев.

По думите му дигитализацията и внедряването на изкуствения интелект ще бъдат ключови за модернизацията както на държавната администрация, така и на икономиката. „Опитът и технологичните решения на Япония могат да бъдат изключително ценен партньор в този процес“, посочи вицепремиерът.

Като трето стратегическо направление Пулев открои модернизацията на инфраструктурата. „Залагаме изцяло нова законодателна рамка за публично-частните партньорства. Чрез нея ще мобилизираме частен капитал, за да модернизираме инфраструктурата в страната – енергетика, транспортна свързаност и индустриални зони. Искаме да сме по-амбициозни и да поканим японските компании да участват във всички процеси, свързани с тази икономическа трансформация“, заяви той.

В рамките на разговорите японските представители представиха конкретен интерес към партньорства с български компании в хранително-вкусовата промишленост, авиацията, производството на дронове и логистиката.

Стана ясно, че български машини вече са в основата на технологични решения, използвани от японска компания, която предлага ноу-хау и решения за ферми на индийския пазар. Това е конкретен пример за потенциала на българското производство и за възможностите за изграждане на нови вериги на добавена стойност между България и Япония.

Беше изтъкнато, че представители на японски компании в областта на спедицията и логистиката стартират партньорство с български компании за съвместна развойна дейност и разработване на дронове, отговарящи на японските технически изисквания и спецификации.

Сред обсъжданите възможности е произведените дронове да получат достъп до японския авиационен сектор чрез съответните разрешителни. „Искаме да превърнем добрите отношения между България и Япония в конкретни икономически проекти, инвестиции, производство и съвместни технологии. Нашата цел е приятелството между двата народа да има все по-силен икономически и индустриален измерител“, каза Пулев.

В състава на японската делегация е и Калоян Махлянов – Котоошу, който има значителен принос за развитието на двустранните отношения между България и Япония. В срещата участваха и посланикът на Република България в Япония Мариета Арабаджиева и посланикът на Япония у нас Н. Пр. Чикахиса Суми.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специално

    4 1 Отговор
    Ще произвеждаме перките и рамките на дроновете, на които ще пише на японски"Миусукамадото".

    18:03 18.08.2026

  • 2 Почва се

    4 0 Отговор
    Сигурно ше ги настаняват като основен трегер в новия
    нали наскоро обявиха, че щели да правят Космически център
    най-големия в Европа за военни разработки?

    18:04 18.08.2026

  • 3 НА ТАГАРЕВ ФИРМАТА

    5 4 Отговор
    Ще участва ли?

    Коментиран от #5

    18:08 18.08.2026

  • 4 пешо

    4 1 Отговор
    що не се обединят за разработването на коли и мотори

    18:10 18.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Нация техническа ПБ

    5 0 Отговор
    Мунчо ще произвежда кашоните да ги опаковат.

    18:16 18.08.2026

  • 7 Kaлпазанин

    5 0 Отговор
    Какво ли щяха да правят японците без нас

    18:17 18.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Радев

    2 1 Отговор
    Ето виждате ли докарах ви инвеститори производство нови технологии 👌🏻

    18:22 18.08.2026

  • 10 чешката лудница

    2 1 Отговор
    Няма го вече бат ви Боко да ги научи на карате японците.

    18:22 18.08.2026

  • 11 Мхм

    2 1 Отговор
    Най накрая една добра новина

    18:23 18.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 с японци

    1 1 Отговор
    За разработка на дронове - добре, а за чиповете - откъде?
    От Китай или от Тайван?

    Коментиран от #14

    18:25 18.08.2026

  • 14 Копейка

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "с японци":

    От Рашън.

    18:26 18.08.2026

  • 15 Феникс

    0 0 Отговор
    Е това не е нещо ново , ние и сега произвеждаме боклучавите кабели и пластмаси на турците, защо да не напечатаме накоя друга пластмаса и за тези дронове! Във България добавена стойност и готова продукция не търсете!

    18:27 18.08.2026

  • 16 Истината

    1 0 Отговор
    Трябва им евтина работна ръка.
    Пък и да бомбят нас тези, срещу които са дроновете. Що тях!!??

    18:28 18.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 1234567890

    0 1 Отговор
    О т къ ф зо р?

    18:30 18.08.2026

  • 19 Да Да Така е и Така ще бъде.

    0 0 Отговор
    България е отворена за японския бизнес и стремежът към по-тясно индустриално и технологично сътрудничество с Япония безспорно е правилна посока. Но едно е да поискаш японски инвестиции, а съвсем друго е да създадеш условията, при които японският капитал действително ще избере България.

    Трябва да погледнем и към преките си конкуренти в региона. Турция и Гърция от години предприемат конкретни мерки за привличане и облекчаване на големи инвестиции – чрез стимули, индустриални зони, инфраструктура, достъп до финансиране и различни форми на държавна подкрепа. Японският инвеститор няма да сравнява България само със Западна Европа. Той ще сравнява условията у нас с тези в Турция, Гърция, Румъния, Полша, Унгария и други държави, които също активно се борят за високотехнологични производства.

    Има и още един важен въпрос – цената на капитала. България вече е част от еврозоната и големите индустриални проекти ще се планират и финансират в евро. Ако например българска и японска компания решат съвместно да построят завод за дронове, електроника, авиационни компоненти или друго високотехнологично производство и за проекта е необходим значителен банков кредит, цената и достъпът до това финансиране могат да се окажат решаващи.

    Не е достатъчно държавата да каже: „Елате и инвестирайте“. Трябва да се зададе по-трудният въпрос: при каква лихва ще бъде построен заводът, какви гаранционни инструменти ще получи инвеститорът, колко бързо ще бъдат издадени разрешителните,

    18:34 18.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Утре

    0 0 Отговор
    Дронът ще се казва "БълХай" и ще хапи жестоко.

    18:38 18.08.2026

  • 22 Леле - леле ! 🤔

    0 0 Отговор
    Заформя се нова мишена на Балканите . Васалите на янките и малобританците със сигурност ще снабдяват кървавия украински режим .

    18:39 18.08.2026

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