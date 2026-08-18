Легендата на The Rolling Stones Кийт Ричардс стана дядо на осмо внуче (СНИМКИ)

Легендарният китарист на The Rolling Stones Кийт Ричардс стана дядо за осми път. Неговата 41-годишна дъщеря Теодора Ричардс разкри, че е родила втория си син още на 9 април 2026 г., но семейството е запазило новината в тайна близо пет месеца.

Момченцето носи името Тарка Натаниел Ричардс Бърнет. Теодора Ричардс публикува първи снимки на бебето в социалните мрежи и сподели, че то вече е неразделно с по-големия си брат Августъс, роден през май 2024 г. Баща и на двете деца е нейният партньор Оскар Бърнет.

„Тарка Натаниел Ричардс Бърнет преобърна живота ни преди почти пет месеца“, написа американският модел, добавяйки, че двамата братя вече са „най-добри приятели“.

Новото попълнение идва само няколко месеца след още една важна семейна новина за Кийт Ричардс. През пролетта 82-годишният музикант стана прадядо за първи път, след като внучката му, моделът Ела Ричардс, роди дъщеря на име Луна.

Ела Ричардс е дъщеря на Марлон Ричардс, най-големия син на музиканта от дългогодишната му връзка с покойната актриса и модел Анита Паленберг. Майка ѝ е моделът и стилист Люси дьо ла Фалез. Бащата на Луна е фотографът Саша фон Бисмарк.

Самият Кийт Ричардс реагира с видимо вълнение още при новината за бременността на внучката си и заяви, че очаква с нетърпение появата на първото си правнуче. По-късно музикантът призна, че ролята на прадядо е ново преживяване за него, макар с усмивка да добави, че понякога губи бройката на постоянно разрастващото се семейство.

Кийт Ричардс има пет деца. От отношенията си с Анита Паленберг той има Марлон, Анджела и Тара, който умира като бебе. От брака си с американския модел Пати Хансен има две дъщери, Теодора и Александра Ричардс. Двамата са женени от 1983 г.

Новините за новите поколения в семейството идват в активен период и за самия музикант. В свое интервю през 2026 г. той призна, че семейството заема все по-важно място в живота му и че с възрастта е започнал да гледа по-спокойно на собственото си легендарно минало.