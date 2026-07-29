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Уимбълдън отчете най-висока посещаемост в историята си

Уимбълдън отчете най-висока посещаемост в историята си

29 Юли, 2026 21:00 491 0

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139-ото издание на надпреварата подобри досегашното върхово постижение, поставено през 2025 година, като общата посещаемост нарасна с 1381 фенове

Уимбълдън отчете най-висока посещаемост в историята си - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тазгодишното издание на най-престижния тенис турнир на тревни кортове Уимбълдън привлече рекордните 550 151 зрители, съобщиха официално организаторите от All England Club.

139-ото издание на надпреварата подобри досегашното върхово постижение, поставено през 2025 година, като общата посещаемост нарасна с 1381 фенове.

Въпреки новото постижение Уимбълдън продължава да отчита по-ниска посещаемост в сравнение с останалите три турнира от Големия шлем — Australian Open, Roland Garros и US Open. Основната причина за тази разлика се крие във формата: надпреварите в Мелбърн, Париж и Ню Йорк се провеждат в рамките на 15 дни, докато състезанието в Лондон продължава 14 дни.

Организаторите отбелязаха рекордни стойности за дневна посещаемост в седмия ден на турнира, както и в 12-ия ден, когато се изиграха полуфиналните сблъсъци при мъжете. Пик бе отчетен и в последния ден от надпреварата, когато Яник Синер надделя над Александър Зверев във финалния сблъсък.


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