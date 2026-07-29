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Тео Ернандес е предложен на Наполи и Ювентус, но има голяма пречка

Тео Ернандес е предложен на Наполи и Ювентус, но има голяма пречка

29 Юли, 2026 16:30 451 0

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  • футбол

„Бианконерите“ обмислят възможността за завръщане на французина в Серия А заради връзката му с Фредерик Масара

Тео Ернандес е предложен на Наполи и Ювентус, но има голяма пречка - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Летният трансферен пазар може да донесе едно от най-изненадващите завръщания в Серия А, пише “Sport Mediaset”. Тео Ернандес е бил предложен на два от големите италиански клубове – Ювентус и Наполи, като бъдещето на френския краен защитник отново е обект на спекулации.

Основният фактор зад интереса на Ювентус е силната връзка между Тео и Фредерик Масара. Настоящият Chief Football Officer на „бианконерите“ познава отлично качествата на левия бек от периода им заедно в Милан, когато двамата бяха част от отбора, спечелил титлата в Серия А през 2022 година.

27-годишният французин в момента е собственост на Ал-Хилал, който го привлече от Милан преди година за около 25 милиона евро. В първия си сезон в Саудитска Арабия Тео записа силни показатели под ръководството на Симоне Индзаги, като помогна на отбора да спечели националната купа и да завърши на второ място в първенството зад Ал-Насър на Кристиано Роналдо.

Въпреки това завръщането му в Европа няма да бъде лесно. Основният проблем е неговата заплата – Ернандес получава около 20 милиона евро нетно годишно в Рияд, сума, която е далеч над финансовите възможности на Ювентус.

В Торино таванът на възнагражденията е около 7 милиона евро на сезон, колкото получава младата звезда Кенан Йълдъз. Поради тази причина евентуална сделка би могла да се осъществи само чрез различна формула – например наем, при който Ал-Хилал да поеме част от заплатата.

Агентът на футболиста Мануел Гарсия Килон ще проучи и други възможности на европейския пазар, тъй като интерес към Тео може да има и от други водещи клубове.

При евентуално пристигане на Ернандес в Ювентус това би могло да отвори вратата за продажба на Андреа Камбиазо. Италианският национал е следен от клубове като Барселона, Челси, Интер и Комо, въпреки че самият той опита да намали напрежението около бъдещето си.

„Да остана тук? Бих казал да, мисля, че да. Всеки ден има някой, който трябва да си тръгне – отива в Манчестър Сити, Барселона или Реал Мадрид. Свикнали сме, това е част от играта“, заяви Камбиазо.

В същото време трансфер в Наполи изглежда малко вероятен. Тимът на Макс Алегри има други приоритети и вече разполага с достатъчно варианти на левия фланг – Леонардо Спинацола, Мигел Гутиерес и Матиас Оливера.


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