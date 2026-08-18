Honor стартира продажбите на Robot Phone

Honor официално стартира продажбите на своя изключително амбициозен Robot Phone в Китай, с което отбелязва търговския дебют на един от най-сложните от механична гледна точка смартфони, пускани някога в производство. Устройството, изградено около моторизиран титанов жироскоп с 4 степени на работа, който излиза директно от изпъкналата част на задната камера, има за цел да направи външните стабилизатори за смартфони излишни. Базовият модел, разполагащ с 12 GB RAM и 512 GB памет, се предлага на цена от 9 999 CNY (около 1 280 евро), докато най-високият клас вариант с 16 GB RAM и 1 TB памет достига цена от 12 999 CNY (около 1 665 евро) .

Проектирането на напълно подвижна механична ръка в шаси с дебелина едва 9,59 мм изискваше над 100 специално изработени прецизни компонента и микроскопична титанова моторна система с тегло 2,6 грама. Този централен механизъм задвижва 200-мегапикселова основна камера, оборудвана с голям 1/1,28-инчов сензор, разработен в партньорство с германската кинолегенда ARRI, за да поддържа native LogC3 цветови профили и LUT корекция директно на устройството. Основната камера е допълнена от вторичен 200-мегапикселов перископен телеобектив и 50-мегапикселов ултраширокоъгълен сензор. Освен стандартната стабилизация на камерата, стабилизаторът работи съвместно със системата Yoyo AI на Honor, за да накланя физически устройството, да проследява динамично обектите и дори да изпълнява програмирани изразителни движения като кимане или танцуване в ритъма на аудио сигнали.

Освен механичните си атракции, Robot Phone функционира като безкомпромисен флагман. Той разполага с най-висококласния процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 на Qualcomm, компактен 6,3-инчов LTPO OLED панел, способен да достигне зашеметяваща пикова яркост от 6 800 нита, и масивна силициево-въглеродна батерия с капацитет 7 060 mAh с 120 W бързо кабелно зареждане. Въпреки широко отразяваната презентация по повод пускането на пазара, Honor потвърди, че устройството ще остане ексклузивен модел за китайския пазар, като се очаква ограничените производствени серии да поддържат първоначалните наличности изключително ниски.