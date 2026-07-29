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След победата в дербито: Спартак Варна се раздели с Гьоко Хаджиевски

След победата в дербито: Спартак Варна се раздели с Гьоко Хаджиевски

29 Юли, 2026 19:59 646 0

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Решението е лично на г-н Хаджиевски и бе заявено пред ръководството след победата във варненското дерби срещу Черно море

След победата в дербито: Спартак Варна се раздели с Гьоко Хаджиевски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Спартак Варна излезе с официална позиция в социалната мрежа Facebook, с която информира своите привърженици за рокада на треньорския пост.

Ето какво написаха от клуба:

"Ръководството на ФК Спартак Варна уведомява своите привърженици, че по изрично желание на старши треньора Гьоко Хаджиевски, считано от днес, договорът му с клуба ще бъде прекратен.
Решението е лично на г-н Хаджиевски и бе заявено пред ръководството след победата във варненското дерби срещу Черно море.
Когато пое отбора, Гьоко Хаджиевски прие едно от най-трудните предизвикателства в своята впечатляваща треньорска кариера. На 70-годишна възраст той застана начело на Спартак в момент, в който клубът се нуждаеше от стабилност, спокойствие и опит.
Под негово ръководство отборът успя да преодолее трудностите, да стабилизира представянето си и да запази мястото си в efbet Лига след тежкия изминал сезон. С това той изпълни първата си мисия към клуба.
В началото на новото първенство Гьоко Хаджиевски изпълни и обещанието, което даде пред ръководството на ФК Спартак – да върне победния дух на отбора и да остави след себе си повод за гордост на всички спартаклии. Победата във варненското дерби срещу Черно море беше моментът, който той сам определя като най-подходящия финал на своята мисия в клуба и пожела да остане запомнен именно с този успех.
ФК Спартак Варна изказва своята искрена благодарност към Гьоко Хаджиевски за професионализма, всеотдайността и огромния опит, които вложи в работата си с клуба. В труден за Спартак период той прие предизвикателството с достойнство, изпълни поетите към ръководството ангажименти и остави след себе си не само важни резултати, но и пример за характер и отдаденост към футбола.
Всички във ФК Спартак Варна уважаваме неговото решение и му благодарим за всичко, което направи за клуба.
Пожелаваме на Гьоко Хаджиевски преди всичко здраве, спокойствие и още много щастливи мигове извън футболните терени. Вратите на ФК Спартак Варна винаги ще бъдат отворени за него.
Благодарим Ви, господин Хаджиевски!"


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