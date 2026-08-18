Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Бивш активист на "Кръв и чест" разказа как се попада в общността

Бивш активист на "Кръв и чест" разказа как се попада в общността

18 Август, 2026 19:55 1 742 30

  • кръв и чест-
  • активист-
  • бнс-
  • данс-
  • омраза-
  • борис накев

Най-често участници в подобни крайно десни движения се оказват футболни фенове

Бивш активист на "Кръв и чест" разказа как се попада в общността - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

След задържането на 18 души в Пловдив, свързани с неонацистката организация „Кръв и чест“, пред бТВ говори Борис Накев, бивш активист на националистическата формация Български национален съюз (БНС).

Мъжът е подавал сигнал до ДАНС за обиди и заплахи от националистите. По думите му 11 години по-късно действия не са предприети.

„Актуална е темата с неонацизма в България в момента и случилото се отвори у мен спомен и травма от 2015 година“, споделя Накев.

„Очевидно не са го приели на сериозно, но все пак ДАНС е структура с огромен бюджет, за да контролира екстремистки елементи, и трябваше да реагира“, посочва той.

бТВ се свърза с БНС. Оттам потвърдиха, че са имали активист с името Борис Накев до 2010 г., когато напуска, и оттогава не са запознати с дейността му.

На запитване до ДАНС какви и колко сигнали срещу подобни движения са получавани, оттам отговориха, че се проверява всеки сигнал за заплахи.

От ДАНС посочват, че агенцията „провежда самостоятелно и във взаимодействие с други български структури, партньорски служби и организации широк набор от действия за събиране на разузнавателна информация, анализ, наблюдение и др. за разкриване на тези заплахи, както и целенасочени действия за предотвратяването и пресичането им или предприемане на мерки за смекчаването им“.

Накев обяснява, че БНС се занимава с културно-просветна дейност.

„В политически протести сме участвали, пропагандни материали, пръскане със спрейове по стените, такива дейности. Финансират се от висок членски внос и дарения на заможни членове и симпатизанти“, разказва Накев.

„Относно тази организация „Кръв и чест“ - през 2009 г. участваха в събитие на БНС, на Луковмарш. Като цяло в международен мащаб те са голяма мрежа скинхедс“, допълва той.

Мрежата „Кръв и чест“ идва у нас през 2001 година от Великобритания. Забранена е в Германия, Испания и Русия.

„Организацията „Кръв и чест“ е идеологически приемник на Третия райх и обстоятелството, че не само расата трябва да бъде пазена чиста, но и биологията и културата се оказват сраснати“, коментира д-р Димитър Атанасов, историк в ИЕФЕМ-БАН.

По думите му, ако се проследи исторически къде са корените ѝ, „ще стигнем до идеологията на Третия райх и със сигурност до XIX век и бума на расовите теории“.

„Няма съмнение, че организацията е крайно дясна и има заложени идеи с превъзходството на бялата раса. Европа е жизнено пространство само на белите“, казва още д-р Атанасов.

Според него в България има данни от повече от 20 години за съществуването на подобни банди.

„Именно на тези идеи се базират и българите, които са част от това движение. Заради това кръвта е толкова съществен компонент, а честта е онова, което ги обединява - пазенето на консервативни ценности“, посочва историкът.

Според източници на bTV в МВР най-често привърженици и участници в подобни крайно десни движения се оказват футболни фенове.

„Стадионът в България е пространството, на което най-лесно може да стане такова вербуване. Говорим отново за млади хора, които са много конспиративни, агресивни. На човек, който сега се утвърждава като личност, много лесно може да му се влезе под кожата“, коментира д-р Евлоги Станчев, специалист по национализми, национални идентичности и радикализми.

По думите му „Кръв и чест“ в своята история представлява невинаги свързани помежду си структури.

„Като казваме, че това е организация, влизаме в опасността да я третираме като лесно разпознаваема структура“, посочва д-р Станчев.

„„Кръв и чест“ всъщност в своя най-оригинален вид е обединение на различни националсоциалистически, скинхед индивиди във Великобритания. След това излиза оттам и в почти всяка държава има това движение“, казва още той.

Според д-р Станчев това е мрежа, която „паразитира около музикална, футболна субкултура, скинхед субкултура“.

„Когато говорим за тази мрежа „Кръв и чест“ в България, трябва да сме внимателни по отношение на самите хора и полицията трябва да направи разследване - кои са тези хора, с какво се занимават, имат ли връзка с ужасяващите събития в Пловдив. Чак тогава можем да кажем тези „Кръв и чест“ какво представлява - дали това е нещо като „клуб по интереси“, или е по-сериозна организация“, коментира той.

Д-р Атанасов посочва, че тези движения не са безобидни.

„Това не са безобидни движения на млади хора, които безобидно си раздават тениски с кръстчета и кръгчета. Не стои желание да си просто част от една общност. Това е една небезобидна идеология. Това разпространява омраза“, казва той.

„С днешна дата считам, че допуснах голяма грешка, която беляза живота ми в негативен план“, споделя Борис Накев.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    24 4 Отговор
    туй "руски нацист" звучи като "радикален будист" или "безсимпотен вирус"

    19:59 18.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 1488

    9 30 Отговор
    на долната русофашистка измет от ПБ й остават броени дни власт

    скоро ще гризнат вьженцето
    затуй са се панирали

    бахтu неудачниците

    20:11 18.08.2026

  • 9 Ганя Путинофила

    8 25 Отговор
    А за руските фашисти - еничари, никой нищо не говори!
    Що така бе Миме?

    20:12 18.08.2026

  • 10 Младите в Пловдив не искат

    4 25 Отговор
    Альоша Галоша! Нашите имбецили на фатат!

    Коментиран от #27

    20:13 18.08.2026

  • 11 Дзак

    9 2 Отговор
    ДАНС ако четяха факти.бг, трима души щяха да бъдат прибрани!

    20:15 18.08.2026

  • 12 Дара Големата Дупара

    27 2 Отговор
    А Бангаранга разпространява идеологията ЛГБТ.

    Коментиран от #15

    20:16 18.08.2026

  • 13 АГАТ а Кристи

    21 0 Отговор
    Спасението - тухларни, казарми, пандели. По цял ден пот от челата и да нямат време и за "малка".
    Расте разюздено поколение, което по цял ден се чуди какви золуми да спретне. Поколение на безхаберни "родители"

    20:16 18.08.2026

  • 14 Фори

    11 13 Отговор
    Родителите и децата са членове и активисти на Възраждане. Има ги на десетки снимки от митинги и шествия. Те са анархисти и фашисти като цялото Възраждане

    Коментиран от #22

    20:20 18.08.2026

  • 15 До коленко

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Дара Големата Дупара":

    Теб за председател на общността ли те избраха 🤣🤣🤣
    А честито ! Довечера пред мин.на земеделието с токчета - и да почерпиш 😜

    20:22 18.08.2026

  • 16 az СВО Победа 81

    13 5 Отговор
    Такива структури са горивото, с което външни сили искат да превърнат България и българите в следващия инструмент за продължаване на войната срещу Русия, когато украинците свършат....

    Ей такива бяха движещата сила на Майдана в Украйна през 2014г. !

    Коментиран от #26

    20:29 18.08.2026

  • 17 Точно

    17 4 Отговор
    такива маргинали от крайните работнически квартали на големите градове бяха вербувани от ЕС и САЩ за батальоните на Азов в Украйна. После им дадоха малко пари и ги въоръжиха до зъби като ги пратиха да избиват рускоезичните си съграждани на изток.

    Коментиран от #20

    20:29 18.08.2026

  • 18 Бъдещите

    9 3 Отговор
    СС батальони на ЕС се създават точно по този начин. Не е само в България този проблем.

    Коментиран от #21

    20:31 18.08.2026

  • 19 Наблюдател

    14 2 Отговор
    Според мен опитите да ги свържат с Русия или Украйна са просто спекулация. Това са примитиви, футболни ултраси, а такива и на мачовете не ходят, да гледат мизерния ни футбол, а за да скандират, хвърлят димки и бомбички и да се бият. Такива едва ли са наясно, какво е Русия, какво е Украйна, нацистките символи и знамена в клуба им във Филибето сигурно са осигурени от Водача им. Водач - на немски Фюрер. Те запълват дефицита от мястото им в обществото, от статуса си на аутсайдери с фалшивата поза на колективното членство в сплотена група.

    20:34 18.08.2026

  • 20 Наблюдател

    5 1 Отговор

    До коментар #17 от "Точно":

    Като споменаваш крайните работнически квартали, навремето в Германия по-голямата част от гласувалия за комунистите пролетариат след това се преориентира към Хитлер.

    20:37 18.08.2026

  • 21 Ей Ай

    6 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бъдещите":

    Пловдив винаги е бил събирателен образ на етноси и криминали. В времето ареала им отесня поради концентрация и се разшири до София, Варна и отвъд това. Където има балъци има концентрация на шарлатани. Тарикатски Глас!

    20:44 18.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Трътлю

    1 4 Отговор
    Умрете и се стопете! Да изчезне от лицето на земята тоя гаден български ген.

    20:51 18.08.2026

  • 24 Много кофти

    7 1 Отговор
    Aми естествено, че неонацистите, ще се окажат футболните запалянковци, това е отпадъка на обществото, на която и да било държава... то няма мозък у тези същества, само инстинкт на глутница идиоти.

    20:52 18.08.2026

  • 25 Горски

    9 0 Отговор
    Аз твърдя, че групата обвинена в убийството на Георги съвсем преднамерено и напълно съзнателно са избрали да представят съблазнителката за 15 годишна. Неоспорим факт е, че секс между Георги и 17 годишната, представяща се за 15 годишна, не е имало. Защо са избрали да представят примамката за 15 годишна? Много просто. До тази година сексът със съгласие на момичето беше 14 години. Едва през март или юни, ще ме прощавате, но не помня точно, настъпи промяна в закона и границата се вдигна на 16 години. Абсолютно точно заложен капан и като възраст на примамката, и като място за среща.

    20:55 18.08.2026

  • 26 Наблюдател

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "az СВО Победа 81":

    Майданът започна като протест срещу корумпираното управление на Янукович , наследило предишните корумпирани управници. После споменатите от теб, основно от Западна Украйна, последователи на Бандера, го обяздиха. И се проля кръв. Тоно в Западна Украйна учителките учеха малките деца да скандират “москаляку на гиляку” - московците на бесилото.

    20:57 18.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Народ

    1 0 Отговор
    За един българин и българофил, за един патриот! Единствената идеология трябва да бъде
    Раковски-Левски.

    Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!

    21:08 18.08.2026

  • 29 Пълзящ фашизъм

    1 0 Отговор
    Клуб по интереси, безобидни друг път. Докторът историк се тресе от страх, защото знае на какво са способни шпицкомандите на неофашистите и футболните фенове.
    Снизходителността към проявите на организираните банди е безразсъдно неуместна. 30-40 милиона са жертвите, с които е платило човечеството безрасъдната си снизходителност.
    Фашизмът/ нацизмът е най-добрата идеология, която ще утвърди властта на най-реакционната и човекомразеща част от притежателите на финансовия и производствен капитал за вечни времена. Тотален контрол и подчинение, милитаризация и войни до пълно унищожаване на човешкото - това не бива да се забравя, не трябва да се повтаря!

    Коментиран от #30

    21:14 18.08.2026

  • 30 нека си дойдем на думата...

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Пълзящ фашизъм":

    Възраждане!

    21:28 18.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове