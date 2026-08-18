Бивш активист на "Кръв и чест" разказа как се попада в общността

След задържането на 18 души в Пловдив, свързани с неонацистката организация „Кръв и чест“, пред бТВ говори Борис Накев, бивш активист на националистическата формация Български национален съюз (БНС).
Мъжът е подавал сигнал до ДАНС за обиди и заплахи от националистите. По думите му 11 години по-късно действия не са предприети.
„Актуална е темата с неонацизма в България в момента и случилото се отвори у мен спомен и травма от 2015 година“, споделя Накев.
„Очевидно не са го приели на сериозно, но все пак ДАНС е структура с огромен бюджет, за да контролира екстремистки елементи, и трябваше да реагира“, посочва той.
бТВ се свърза с БНС. Оттам потвърдиха, че са имали активист с името Борис Накев до 2010 г., когато напуска, и оттогава не са запознати с дейността му.
На запитване до ДАНС какви и колко сигнали срещу подобни движения са получавани, оттам отговориха, че се проверява всеки сигнал за заплахи.
От ДАНС посочват, че агенцията „провежда самостоятелно и във взаимодействие с други български структури, партньорски служби и организации широк набор от действия за събиране на разузнавателна информация, анализ, наблюдение и др. за разкриване на тези заплахи, както и целенасочени действия за предотвратяването и пресичането им или предприемане на мерки за смекчаването им“.
Накев обяснява, че БНС се занимава с културно-просветна дейност.
„В политически протести сме участвали, пропагандни материали, пръскане със спрейове по стените, такива дейности. Финансират се от висок членски внос и дарения на заможни членове и симпатизанти“, разказва Накев.
„Относно тази организация „Кръв и чест“ - през 2009 г. участваха в събитие на БНС, на Луковмарш. Като цяло в международен мащаб те са голяма мрежа скинхедс“, допълва той.
Мрежата „Кръв и чест“ идва у нас през 2001 година от Великобритания. Забранена е в Германия, Испания и Русия.
„Организацията „Кръв и чест“ е идеологически приемник на Третия райх и обстоятелството, че не само расата трябва да бъде пазена чиста, но и биологията и културата се оказват сраснати“, коментира д-р Димитър Атанасов, историк в ИЕФЕМ-БАН.
По думите му, ако се проследи исторически къде са корените ѝ, „ще стигнем до идеологията на Третия райх и със сигурност до XIX век и бума на расовите теории“.
„Няма съмнение, че организацията е крайно дясна и има заложени идеи с превъзходството на бялата раса. Европа е жизнено пространство само на белите“, казва още д-р Атанасов.
Според него в България има данни от повече от 20 години за съществуването на подобни банди.
„Именно на тези идеи се базират и българите, които са част от това движение. Заради това кръвта е толкова съществен компонент, а честта е онова, което ги обединява - пазенето на консервативни ценности“, посочва историкът.
Според източници на bTV в МВР най-често привърженици и участници в подобни крайно десни движения се оказват футболни фенове.
„Стадионът в България е пространството, на което най-лесно може да стане такова вербуване. Говорим отново за млади хора, които са много конспиративни, агресивни. На човек, който сега се утвърждава като личност, много лесно може да му се влезе под кожата“, коментира д-р Евлоги Станчев, специалист по национализми, национални идентичности и радикализми.
По думите му „Кръв и чест“ в своята история представлява невинаги свързани помежду си структури.
„Като казваме, че това е организация, влизаме в опасността да я третираме като лесно разпознаваема структура“, посочва д-р Станчев.
„„Кръв и чест“ всъщност в своя най-оригинален вид е обединение на различни националсоциалистически, скинхед индивиди във Великобритания. След това излиза оттам и в почти всяка държава има това движение“, казва още той.
Според д-р Станчев това е мрежа, която „паразитира около музикална, футболна субкултура, скинхед субкултура“.
„Когато говорим за тази мрежа „Кръв и чест“ в България, трябва да сме внимателни по отношение на самите хора и полицията трябва да направи разследване - кои са тези хора, с какво се занимават, имат ли връзка с ужасяващите събития в Пловдив. Чак тогава можем да кажем тези „Кръв и чест“ какво представлява - дали това е нещо като „клуб по интереси“, или е по-сериозна организация“, коментира той.
Д-р Атанасов посочва, че тези движения не са безобидни.
„Това не са безобидни движения на млади хора, които безобидно си раздават тениски с кръстчета и кръгчета. Не стои желание да си просто част от една общност. Това е една небезобидна идеология. Това разпространява омраза“, казва той.
„С днешна дата считам, че допуснах голяма грешка, която беляза живота ми в негативен план“, споделя Борис Накев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 kоkорчо 💋🍌
19:59 18.08.2026
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8 1488
скоро ще гризнат вьженцето
затуй са се панирали
бахтu неудачниците
20:11 18.08.2026
9 Ганя Путинофила
Що така бе Миме?
20:12 18.08.2026
10 Младите в Пловдив не искат
Коментиран от #27
20:13 18.08.2026
11 Дзак
20:15 18.08.2026
12 Дара Големата Дупара
Коментиран от #15
20:16 18.08.2026
13 АГАТ а Кристи
Расте разюздено поколение, което по цял ден се чуди какви золуми да спретне. Поколение на безхаберни "родители"
20:16 18.08.2026
14 Фори
Коментиран от #22
20:20 18.08.2026
15 До коленко
До коментар #12 от "Дара Големата Дупара":Теб за председател на общността ли те избраха 🤣🤣🤣
А честито ! Довечера пред мин.на земеделието с токчета - и да почерпиш 😜
20:22 18.08.2026
16 az СВО Победа 81
Ей такива бяха движещата сила на Майдана в Украйна през 2014г. !
Коментиран от #26
20:29 18.08.2026
17 Точно
Коментиран от #20
20:29 18.08.2026
18 Бъдещите
Коментиран от #21
20:31 18.08.2026
19 Наблюдател
20:34 18.08.2026
20 Наблюдател
До коментар #17 от "Точно":Като споменаваш крайните работнически квартали, навремето в Германия по-голямата част от гласувалия за комунистите пролетариат след това се преориентира към Хитлер.
20:37 18.08.2026
21 Ей Ай
До коментар #18 от "Бъдещите":Пловдив винаги е бил събирателен образ на етноси и криминали. В времето ареала им отесня поради концентрация и се разшири до София, Варна и отвъд това. Където има балъци има концентрация на шарлатани. Тарикатски Глас!
20:44 18.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Трътлю
20:51 18.08.2026
24 Много кофти
20:52 18.08.2026
25 Горски
20:55 18.08.2026
26 Наблюдател
До коментар #16 от "az СВО Победа 81":Майданът започна като протест срещу корумпираното управление на Янукович , наследило предишните корумпирани управници. После споменатите от теб, основно от Западна Украйна, последователи на Бандера, го обяздиха. И се проля кръв. Тоно в Западна Украйна учителките учеха малките деца да скандират “москаляку на гиляку” - московците на бесилото.
20:57 18.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Народ
Раковски-Левски.
Само по този начин, ще бъдете имунизирани срещу всякакви външни идеологии и течения!
21:08 18.08.2026
29 Пълзящ фашизъм
Снизходителността към проявите на организираните банди е безразсъдно неуместна. 30-40 милиона са жертвите, с които е платило човечеството безрасъдната си снизходителност.
Фашизмът/ нацизмът е най-добрата идеология, която ще утвърди властта на най-реакционната и човекомразеща част от притежателите на финансовия и производствен капитал за вечни времена. Тотален контрол и подчинение, милитаризация и войни до пълно унищожаване на човешкото - това не бива да се забравя, не трябва да се повтаря!
Коментиран от #30
21:14 18.08.2026
30 нека си дойдем на думата...
До коментар #29 от "Пълзящ фашизъм":Възраждане!
21:28 18.08.2026