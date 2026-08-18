Mercedes иска отново да продава таксита в Германия

След като на практика отстъпи историческото си господство на таксиметровите стоянки в Германия на конкурентите, Mercedes-Benz прави тактически обрат, за да си върне търговските оператори в цялата страна. След като видя как делът си от новите регистрации на таксита се срива от 45 процента през 2022 година до 8 процента през първата половина на 2025-та, компанията от Щутгарт натисна педала на стимулите за автопаркове, възстановявайки пазарния си дял до 18 процента през първите шест месеца на 2026-та. Възстановяването се основава на агресивни фабрични отстъпки, включително 24-процентно намаление на цените на ключовите модели от E-Class с дизелови двигатели, което спуска цените под 40 000 евро. Търговските микробуси като Vito и излизащата от производство V-Class получават подобни бонуси под формата на кешбек, докато Mercedes се опитва да възстанови присъствието си в центровете на градовете.

Тази инициатива идва в момент, когато предишната стратегия на главния изпълнителен директор Ола Калениус, насочена към лукса – която умишлено не даваше приоритет на продажбите на автопаркове с ниска печалба – е обект на остра критика от страна на анализатори от бранша, които твърдят, че всяко пътуване с такси служи и като тест драйв. Въпреки това преходът на Mercedes към електромобили за търговски автопаркове се сблъсква с неочаквана инженерна пречка. Предстоящият VLE – специализиран електрически ван, предназначен да замести V-Class – заплашва да надхвърли 3,5 тона в най-просторните си конфигурации за превоз на пътници. Това високо собствено тегло извежда микробуса с нулеви емисии извън законовата граница за тегло за стандартните европейски шофьорски книжки от категория B, което създава оперативни пречки за собствениците на автопаркове.

Възползвайки се от спънките на Mercedes, китайският гигант BYD нахлува агресивно на германския пазар на таксита с масивни собствени намаления на цените. Предлагайки Seal 6 DM-i Touring на операторите с 37-процентна отстъпка – което спуска цената под 30 000 евро – BYD си поставя за цел продажба на 500 таксита тази година, преди да разшири обема до четирицифрени количества до 2027 година. Макар Volkswagen все още да контролира повече от половината от приблизително 5 000-те годишни регистрации на таксита в Германия, строгите изисквания за нулеви емисии в големи метрополиси като Хамбург отварят широко вратите за зарядни и електрически задвижващи системи, което поставя началото на ожесточена битка между традиционните европейски марки и нахлуващите китайски алтернативи.