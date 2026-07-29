Ливърпул започва преговори с ПСЖ за рекордна сделка

Ливърпул ще започне официални преговори с Пари Сен Жермен за евентуален трансфер на крилото Брадли Баркола. След предварителни разговори с представителите на футболиста, мърсисайдци са подготвили първоначална оферта и са готови да я изпратят официално.

Привличането на флангови нападател е основен приоритет за клуба след напускането на Мохамед Салах, а 23-годишният французин е в радара на Ливърпул от няколко години. Баркола има още две години от договора си с ПСЖ, но през уикенда стана ясно, че няма да подпише нов контракт поради разочарованието си от липсата на достатъчно игрово време. Възможността да премине на „Анфийлд“ е изключително привлекателна за самия играч.

Ключът към осъществяването на сделката ще бъде готовността на ПСЖ да намали исканата сума за футболиста, когото закупи за около 40 милиона паунда през 2023 г. Оценките за играчи от световна класа през този трансферен прозорец са изключително високи. Според информация на Sky Sports News парижани оценяват френския национал на внушителните 145 млн. паунда (170 млн. евро), макар че според други източници сумата може да бъде около 128.5 млн. паунда (150 млн. евро).

Успехът на отборите на новия мениджър Андони Ираола в Борнемут и Райо Валекано винаги се е крепял на скоростта, енергията и пресата от страна на крилата, така че Баркола може да се окаже ключово парче от пъзела на испанския специалист в Ливърпул.

Фактът, че Баркола е спечелил девет големи трофея през последните две години, включително две титли в Шампионската лига, показва от каква класа е състезателят, когото мърсисайдци се опитват да доведат на „Анфийлд“.

Интерес към Брадли Баркола проявява и тимът на Арсенал.

Според различни източници в Англия, ръководството на Ливърпул е готово да плати рекордна сума, за да привлече Брадли Баркола в редиците си.