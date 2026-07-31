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Депутатите решават коя ще е датата на президентските избори

Депутатите решават коя ще е датата на президентските избори

31 Юли, 2026 07:51 524 8

  • парламент-
  • президентски избори-
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  • избор-
  • квота

Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание

Депутатите решават коя ще е датата на президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проекторешение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент ще разгледа парламентът, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание.

Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи.

Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

В дневния ред на депутатите е и проекторешение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2026 г. От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 до 23 август.

Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Енчо Керязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Иван Шишков.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Българите имаха огромна надежда, че Радев ще промени България, като я направи отново: "Чиста и Свята Република", а не колония и ще пребори мафиотските структури.
    За целта народа се консолидира и голяма част от гласоподавателите дори на Възраждане подкрепиха кандидатурата му.

    Какво се получи в действителност?
    Радев се прегърна с тези, с които трябваше да се бори и вкара България в агресия срещу чужда държава.
    От "колония" се превърнахме в "жалка колония"
    А когато единствената останала българска партия Възраждане му извади кирливите ризи, Барон Мюнхаузен, надмина и приятеля си Пеефски по наглост.


    Време е за Възраждане!

    08:13 31.07.2026

  • 3 Триморецът и

    1 0 Отговор
    синергетикът подкрепи евроатлантичката г-жа Йотова. Другият е евроатлантик Гюров.
    Народът трябва да избира въженцето или брадвата.
    И в двата случая краят на държавата и народът са сигурни.
    Референдумът на Дойран, няма да бъде внесен в НС.
    На въпрос на д-р Гълъбова от инициативен кабинет, как ще се финансира партията, ПБ отговаря: "Както сега парите са при Борисов, ще дойдат при нас". "А, структури?" отговорът "структурите на БСП".
    Осем години Радев подкрепи унищожаването на българската национална парична единица.
    В резултат популистки измъти един "референдум", в него липсваше отговор да "запазим ли български лЪв".

    08:19 31.07.2026

  • 4 кастроли

    1 0 Отговор
    ДеПУТАтите ЩЕ решават,НА коя дата ще са президентските избори.

    08:22 31.07.2026

  • 5 хараре

    1 0 Отговор
    Депутатщини разни.Ръйш?!

    08:23 31.07.2026

  • 6 Гласуваш за ПБ

    0 0 Отговор
    получаваш ДПС. Гласуваш за ГЕРБ, получаваш ПБ и ДПС.
    Тройната ламя ПБ, ДПС и ГЕРБ.
    Зимата ПБ и ДПС падат от власт, хората няма да издържат на сметки за ток, вода, парно, храни, лекарства. Много мощна подкрепа на ПБ за фармацевтичната мафия.
    Йотова и Гюров, Боже, жив да не бях.
    Всички с различно мнение от ПБ и ДПС,
    били хора "с отпаднала необходимост".
    Тотална партийна ксенофобия и политически расизъм.
    Препоръчвам интервю на д-р Гълъбова с Николов.

    08:25 31.07.2026

  • 7 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Избори две в едно през ноември.

    08:33 31.07.2026

  • 8 Мунчо

    1 0 Отговор
    Да прогнозират и решат, кога ще е първия
    залп на Иран към България? Смотаняци от класа!

    09:27 31.07.2026

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