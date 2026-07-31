Депутатите решават коя ще е датата на президентските избори

Проекторешение за насрочване на избори за президент и вицепрезидент ще разгледа парламентът, предвижда приетата програма за работа на Народното събрание.
Изборите за президент и вицепрезидент на Република България да бъдат на 25 октомври, предлагат депутати от различни парламентарни групи.
Народните представители ще обсъдят и процедурни правила за предлагане на кандидати и избор на членове на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
В дневния ред на депутатите е и проекторешение във връзка с лятната ваканция на Народното събрание за 2026 г. От "Прогресивна България" предлагат ваканцията на депутатите да бъде от 5 до 23 август.
Предвиден е и редовен парламентарен контрол, в който ще участват министрите Енчо Керязов, Иван Демерджиев, Евтим Милошев, Димитър Стоянов, Велислава Петрова, Георги Вълчев, Иван Шишков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Наблюдател
За целта народа се консолидира и голяма част от гласоподавателите дори на Възраждане подкрепиха кандидатурата му.
Какво се получи в действителност?
Радев се прегърна с тези, с които трябваше да се бори и вкара България в агресия срещу чужда държава.
От "колония" се превърнахме в "жалка колония"
А когато единствената останала българска партия Възраждане му извади кирливите ризи, Барон Мюнхаузен, надмина и приятеля си Пеефски по наглост.
Време е за Възраждане!
08:13 31.07.2026
3 Триморецът и
Народът трябва да избира въженцето или брадвата.
И в двата случая краят на държавата и народът са сигурни.
Референдумът на Дойран, няма да бъде внесен в НС.
На въпрос на д-р Гълъбова от инициативен кабинет, как ще се финансира партията, ПБ отговаря: "Както сега парите са при Борисов, ще дойдат при нас". "А, структури?" отговорът "структурите на БСП".
Осем години Радев подкрепи унищожаването на българската национална парична единица.
В резултат популистки измъти един "референдум", в него липсваше отговор да "запазим ли български лЪв".
08:19 31.07.2026
4 кастроли
08:22 31.07.2026
5 хараре
08:23 31.07.2026
6 Гласуваш за ПБ
Тройната ламя ПБ, ДПС и ГЕРБ.
Зимата ПБ и ДПС падат от власт, хората няма да издържат на сметки за ток, вода, парно, храни, лекарства. Много мощна подкрепа на ПБ за фармацевтичната мафия.
Йотова и Гюров, Боже, жив да не бях.
Всички с различно мнение от ПБ и ДПС,
били хора "с отпаднала необходимост".
Тотална партийна ксенофобия и политически расизъм.
Препоръчвам интервю на д-р Гълъбова с Николов.
08:25 31.07.2026
7 Последния Софиянец
08:33 31.07.2026
8 Мунчо
залп на Иран към България? Смотаняци от класа!
09:27 31.07.2026