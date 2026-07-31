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Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки

Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки

31 Юли, 2026 08:04 907 3

  • мирослав беляшки-
  • митница-
  • пловдив-
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  • контрабанда

Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура

Съдът в Хасково с първо заседание по делото срещу Беляшки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Хасково днес е насрочено разпоредително заседание по делото срещу бившия директор на Териториална дирекция „Митница Пловдив“ Мирослав Беляшки.

Обвинителният акт беше внесен преди месец в наказателното отделение на съда от Софийската градска прокуратура.

Беляшки е подведен под наказателна отговорност за това, че на 17 април 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“, в качеството си на длъжностно лице, е превишил властта си и е изискал от ръководител на звено на пункта да му предаде намиращия се там товарен автомобил – влекач с ремарке.

Според обвинението е можело да настъпят вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 919 000 лв. (1 492 649,50 евро).


България
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