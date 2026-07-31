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Подслушване в Община Горна Оряховица: Още преди три години открили микрофон със SIM карта, монтиран в разклонител

Подслушване в Община Горна Оряховица: Още преди три години открили микрофон със SIM карта, монтиран в разклонител

31 Юли, 2026 08:13 1 365 14

  • горна оряховица-
  • подслушване-
  • кмет-
  • политици

Още в началото на мандата през 2023 г. в кабинета на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов също е било открито устройство за подслушване

Подслушване в Община Горна Оряховица: Още преди три години открили микрофон със SIM карта, монтиран в разклонител - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Разследване за предполагаемо незаконно подслушване в сградата на Община Горна Оряховица набира скорост, след като прокуратурата започна досъдебно производство по сигнал за открито подслушвателно устройство в кабинет на общински служители. По случая вече са разпитани над 50 свидетели, сред които и кметът Николай Рашков, а предстои изготвянето на технически, видеотехнически и аудиотехнически експертизи. Случаят се развива на фона на очакваното произнасяне за отстраняването на Рашков от поста заради установен конфликт на интереси.

Още в началото на мандата през 2023 г. в кабинета на председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов също е било открито устройство за подслушване, но тогава сигнал до разследващите органи не е подаван, разкри той в ефира на „Здравей, България“.

По думите му само седмица след като той и кметът Николай Рашков встъпили в длъжност, възложили на лицензирана фирма проверка на няколко помещения в сградата на общината.

„Това ми е първи мандат като председател на Общинския съвет. Просто седмица след като бях избран за председател и седмица след като кметът Николай Рашков беше положил клетва, заедно решихме да възложим на специализирана фирма да извърши проверка на определени стаи“, обясни Стоянов.

При проверката в кабинета му било открито устройство, монтирано в електрически разклонител. „В моята стая, тази на председателя на Общинския съвет, имаше устройство, което беше монтирано в разклонител към електрозахранването, в който беше включен компютърът ми“, заяви той.

По думите му устройството представлявало микрофон със SIM карта, чрез която записите можели да бъдат предавани към мобилен телефон. Стоянов посочи, че при направената тогава проверка е било установено на чие име е регистрирана картата. „Мисля, че беше на жена, която живее в село в Община Стражица и няма нищо общо с общината. Това не учуди никого“, каза председателят на Общинския съвет.

Въпреки откритото устройство през 2023 г. той не е подал сигнал до прокуратурата. „По този случай не съм подавал сигнал, тъй като това беше в самото начало на мандата. Според мен това устройство най-вероятно беше наследство от старото управление и старото ръководство“, коментира Стоянов.

По отношение на настоящото разследване той заяви, че не разполага с повече информация от публично известната и не е бил разпитван като свидетел. „Не съм привличан като свидетел да давам показания. Това, което ми прави впечатление, е, че за разлика от устройството, което беше открито от специализирана фирма през 2023 година, в този случай самите служители са занесли устройството в някаква служба. Не знам дали към МВР или към разследващи органи и не знам доколко е достоверно. Нека разследващите да си свършат работата“, каза още той.

Стоянов потвърди, че познава служителките, работили в кабинета, откъдето е подаден настоящият сигнал за подслушване. По думите му те вече не са част от общинската администрация, след като Общинският съвет е одобрил нова структура на администрацията по предложение на кмета. „Те вече не са служители на общината вследствие на промяната в структурата на общинската администрация. Ние като Общински съвет гласуваме структурата, дирекциите и броя на служителите. Кои хора ще останат да работят е преценка на кмета“, обясни председателят на Общинския съвет.

Настоящото разследване започна след сигнал на бивша общинска служителка, която твърди, че в кабинета ѝ е било открито подслушвателно устройство. По случая вече са назначени няколко експертизи, а прокуратурата проверява кой е поставил устройството, кога е било монтирано и с каква цел.

Разследването се развива на фона на политическото напрежение в Горна Оряховица. Очаква се Общинската избирателна комисия да разгледа решението на Върховния административен съд, с което е потвърдено наличието на конфликт на интереси при кмета Николай Рашков. Казусът е свързан с договори за общински земи, подписани след встъпването му в длъжност по процедура, в която той е участвал още преди да стане кмет. Ако комисията прекрати предсрочно пълномощията му, в общината ще трябва да бъдат насрочени нови избори за кмет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Валя секретарката

    5 1 Отговор
    - Аооо........ дали са ми фанали запис с кмета и общинските съветници, че мъжо ще триши кокали...

    08:16 31.07.2026

  • 2 Цецомобила

    12 0 Отговор
    Така се управлява всичко в тая колония - с подкупи, корупция и комромати за тях.

    Коментиран от #11

    08:18 31.07.2026

  • 3 лют пипер

    4 4 Отговор
    Пак българска работа-да се буташ в живота на други хора.

    08:18 31.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    Щом в глухата провинция в Горна Оряховица ги подслушват- смятайте какво става е Шофия 🤔🤔🤔

    08:22 31.07.2026

  • 5 вижда се

    12 0 Отговор
    А прокуратурата знае , и се прави на умряла лисица , и нищо не разследва защото пази мафията

    08:22 31.07.2026

  • 6 Андрешко

    9 1 Отговор
    Намалете броя на общините и областите, без това не се занимават с делата на хората, а със собствени интереси и интриги.

    Коментиран от #10

    08:25 31.07.2026

  • 7 иван костов

    4 1 Отговор
    Мрачните тайни на община Горна Оряховица!!!😱😱😱
    Има много хора които работят под постоянно видеонаблюдение , какви толкова секрети крият тези управляващи? Камери повечко и постоянно излъчване ,на видеостена, какво става в кабинета на кмета и оня другия!! С цел ограничаване на корупцията? Аман от крадливи типове!

    08:38 31.07.2026

  • 8 Нищо ново

    4 0 Отговор
    Много пари са сложени "на масата"! Фондове, дотации, бюджет...Старите "лапачи" не искат друг да им вземе пая. А кои са старите лапачи-всички знаем. И както и преди-продъжават да слухтят, притискат, "докладват", "сигнализират"...

    08:39 31.07.2026

  • 9 Критично

    2 0 Отговор
    Горна Оряховица е едно голямо село с калпави съдии, некомпетентна и клиентелистка общинска администрация. Със застаряващо и затъпяло население. Там хората са лоши, завистливи и злобни, и лъжат без всякакви скрупули! Не е чудно тогава, че това е едно от лошите места за живот в България.

    08:40 31.07.2026

  • 10 26 години провал

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Андрешко":

    Въвеждането на кметски наместници" в малки населени места от друго място , води до постепенно , но пълно занемаряване на първото .

    08:43 31.07.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Цецомобила":

    КЕ лешата от кло-Zет-а (00) не знаят какво е ЦЕЦОмобил🤔❗

    08:50 31.07.2026

  • 12 Мюмюн

    1 0 Отговор
    гулям филм, Q от 007 ряпа да яде

    09:08 31.07.2026

  • 13 Диви

    0 0 Отговор
    селянджъри, кой им слуша лакърдиите на тези…

    09:09 31.07.2026

  • 14 Мюмюн

    0 0 Отговор
    гулям филм, Q от 007 ряпа да яде

    09:09 31.07.2026

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