Протест край Костинброд: Жители на с. Безден искат повече контрол и мерки срещу пожарите

Година след опустошителните пожари в района на Костинброд жители на село Безден излязоха на протест. Те настояват за по-строг контрол върху дейностите на военния полигон край Сливница, както и за конкретни превантивни мерки, които да намалят риска от ново бедствие, посочи бТВ.

През лятото на миналата година хиляди декари гори и земеделски площи в селата Безден, Богьовци и Опицвет бяха изпепелени. Огънят достигна опасно близо до домовете на хората, а част от сградите пострадаха. Година по-късно от прокуратурата все още не посочват конкретна причина за възникването на пожара. Очаква се заключението на пожаротехническата експертиза, която все още се изготвя.

Местните жители обаче подозират, че огънят е тръгнал след учение на военния полигон. Те твърдят, че и сега в района се провеждат стрелби, въпреки високите температури и сухата растителност.

„Година по-късно резултат почти никакъв няма. Полигонът продължава да има учения дори през пожароопасния летен сезон. Всичко е сухо и една искра е достатъчна“, заяви жителят на Безден Васил Щерев, който миналото лято е бил на първа линия в борбата с огъня.

Хората се опасяват и от стари, необезвредени боеприпаси на територията на полигона. По думите им при пожар те могат да се взривят и да затруднят овладяването на пламъците.

Сред основните проблеми, които поставят протестиращите, е и водоснабдяването. Те разказват, че по време на миналогодишния пожар водата в селото е спряла, а наличната противопожарна инфраструктура не е достатъчна.

„Не може в едно село да има само един хидрант. Писали сме многократно до институциите, включително с искане ученията да бъдат спрени през пожароопасния сезон и да се придвижи въпросът с водопровода, но сериозен резултат няма“, посочиха местни жители.

Кметът на Безден Цветан Борисов определи щетите от пожара като огромни. По думите му вече е започнало залесяване на унищожените горски площи, а в селото са закупени водоноски, АТВ и високопроходима техника. Създадени са и доброволни формирования, които да помагат при бъдещи пожари.

От Община Костинброд заявиха, че има изготвен проект за подобряване на водоснабдяването, избран е и изпълнител, но е необходимо осигуряване на финансиране. Общината е организирала и среща с представители на Министерството на отбраната, МВР, пожарната, областната администрация и други институции, на която са били обсъдени мерки за предотвратяване на нови инциденти.

От Министерството на отбраната съобщиха писмено, че по разпореждане на началника на отбраната във всички военни формирования се прилагат засилени мерки за пожарна безопасност. Извършва се ежедневна оценка на риска, а при учения и бойни стрелби се спазват ограниченията за пожароопасния сезон.

От военното ведомство посочват още, че не се използват боеприпаси, които могат да създадат риск от възникване на пожари. Министерството обаче не коментира конкретно твърденията на местните жители за връзка между дейността на полигона край Сливница и миналогодишния пожар.

Хората от Безден настояват за повече яснота, реални превантивни действия и по-добра готовност на институциите. Опасенията им са, че при нов пожар щетите могат да бъдат още по-тежки, тъй като голяма част от района остава суха и силно уязвима.