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Белгийски гранд привлече български футболист

Белгийски гранд привлече български футболист

1 Август, 2026 16:09 861 11

  • силвестър джаспър-
  • белгия-
  • стандарт лиеж-
  • железничар панчево

Джаспър преминава в Стандард Лиеж след второто предложение от този клуб

Белгийски гранд привлече български футболист - 1
Снимка: Facebook, Standard de Liège
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският футболист Силвестър Джаспър вече официално е ново попълнение на белгийския Стандарт Лиеж. Той бе привлечен от Железничар Панчево, като според информации от местни медии сделката е на стойност 1.5 млн. евро, предаде "Мач Телеграф".

Договорът на Джаспър е до юни 2029 г., с опция за още един сезон.

„След страхотен сезон в Сърбия, съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си. Мисля, че проектът със Стандард Лиеж е точно това, което търся в момента, и нямам търпение да се заема с това вълнуващо предизвикателство“, заяви футболистът.

Сделката беше ясна в последните два дни, а във вчерашния медиите в двете страни разкриха доста детайли по преговорите и трансфера. Джаспър е дете на брак между българка и нигериец, като майка му е от Дупница и много близка роднина на легендата на местния Марек Сашо Паргов, както и на сина му Ивайло Паргов. Самият Джаспър пази силна връзка с България, говори добре езика и не се поколеба, когато беше повикан в младежкия национален отбор на страната, за който записа 4 мача.

Футболистът, който през септември ще навърши 25, е преминал през школите на Куинс Парк Рейнджърс и Фулъм, а в кариерата си игра още за шотландския Хибърниън, португалския Портимонензе и полския Шльонск Вроцлав. През миналия сезон пристигна в Сърбия, където стана част от успешния сезон на сензацията на първенството - Железничар Панчево (34 мача - 7 гола - 7 асистенции), помагайки за първото класиране на „дизелите“ от Панчево за европейските клубни турнири.

След няколко оферти от Белгия, Джаспър преминава в Стандард след второто предложение от този клуб, което е за 1,5 милиона евро и бонуси при постижения.

Спортният директор на Стандарт и легенда на белгийския футбол – Марк Вилмоц, заяви: „Силвестър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака и възстановяване на топката при контраатаки и ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности.“


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маро

    6 0 Отговор
    Чист славянин българин 🤡

    Коментиран от #4, #7

    16:17 01.08.2026

  • 2 Ловец

    3 0 Отговор
    Все съм се чудил "грант" ли се пише или "гранд". Не ги разбирам тези чужди думи.

    Коментиран от #8, #9

    16:17 01.08.2026

  • 3 марооо

    1 0 Отговор
    Ако го наречеш марсианец, ще може ли да живее на Марс?

    16:26 01.08.2026

  • 4 Топ новина

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маро":

    Българският футболист Силвестър.

    16:29 01.08.2026

  • 5 Асан Ромеят

    1 0 Отговор
    Братчеда се казва Силвестър. Силвестър Василев.

    16:30 01.08.2026

  • 6 Гражданин на света

    1 0 Отговор
    Карамелото как има три гражданства? От майката, от бащата и от втория баща ли?

    16:39 01.08.2026

  • 7 Разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Маро":

    От пръв поглед му личи, славянче.

    17:27 01.08.2026

  • 8 Какво да ти кажа?

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ловец":

    Политиките го изписват "грант",много обичат тази дума, мехлем за ушите им.

    17:30 01.08.2026

  • 9 Ловджия

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ловец":

    “Грант” се вика на гулемите отбори, а “Гранд” е средство дадено примерно от “отворково общество” на Сорос за развитие на демокрацията и правосъдието по всички земни кълбета. 😉😛😛

    Коментиран от #10

    17:31 01.08.2026

  • 10 По всички

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ловджия":

    земни кълбета, е точно обратното. Грандове са Реал Мадрид Барселона, и др. ,а грантовете са за ламите от Петрохан.

    17:36 01.08.2026

  • 11 Както

    0 0 Отговор
    е тръгнало до 10-15 години в Родината ни ще пълно с такива българчета, не че и са малко.

    17:38 01.08.2026

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