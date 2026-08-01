Белгийски гранд привлече български футболист

Българският футболист Силвестър Джаспър вече официално е ново попълнение на белгийския Стандарт Лиеж. Той бе привлечен от Железничар Панчево, като според информации от местни медии сделката е на стойност 1.5 млн. евро, предаде "Мач Телеграф".

Договорът на Джаспър е до юни 2029 г., с опция за още един сезон.

„След страхотен сезон в Сърбия, съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си. Мисля, че проектът със Стандард Лиеж е точно това, което търся в момента, и нямам търпение да се заема с това вълнуващо предизвикателство“, заяви футболистът.

Сделката беше ясна в последните два дни, а във вчерашния медиите в двете страни разкриха доста детайли по преговорите и трансфера. Джаспър е дете на брак между българка и нигериец, като майка му е от Дупница и много близка роднина на легендата на местния Марек Сашо Паргов, както и на сина му Ивайло Паргов. Самият Джаспър пази силна връзка с България, говори добре езика и не се поколеба, когато беше повикан в младежкия национален отбор на страната, за който записа 4 мача.

Футболистът, който през септември ще навърши 25, е преминал през школите на Куинс Парк Рейнджърс и Фулъм, а в кариерата си игра още за шотландския Хибърниън, португалския Портимонензе и полския Шльонск Вроцлав. През миналия сезон пристигна в Сърбия, където стана част от успешния сезон на сензацията на първенството - Железничар Панчево (34 мача - 7 гола - 7 асистенции), помагайки за първото класиране на „дизелите“ от Панчево за европейските клубни турнири.

След няколко оферти от Белгия, Джаспър преминава в Стандард след второто предложение от този клуб, което е за 1,5 милиона евро и бонуси при постижения.

Спортният директор на Стандарт и легенда на белгийския футбол – Марк Вилмоц, заяви: „Силвестър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака и възстановяване на топката при контраатаки и ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности.“