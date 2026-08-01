Белгийски гранд привлече български футболист

Българският футболист Силвестър Джаспър вече официално е ново попълнение на белгийския Стандарт Лиеж. Той бе привлечен от Железничар Панчево, като според информации от местни медии сделката е на стойност 1.5 млн. евро, предаде "Мач Телеграф".
Договорът на Джаспър е до юни 2029 г., с опция за още един сезон.
„След страхотен сезон в Сърбия, съм щастлив да направя следващата стъпка в кариерата си. Мисля, че проектът със Стандард Лиеж е точно това, което търся в момента, и нямам търпение да се заема с това вълнуващо предизвикателство“, заяви футболистът.
Сделката беше ясна в последните два дни, а във вчерашния медиите в двете страни разкриха доста детайли по преговорите и трансфера. Джаспър е дете на брак между българка и нигериец, като майка му е от Дупница и много близка роднина на легендата на местния Марек Сашо Паргов, както и на сина му Ивайло Паргов. Самият Джаспър пази силна връзка с България, говори добре езика и не се поколеба, когато беше повикан в младежкия национален отбор на страната, за който записа 4 мача.
Футболистът, който през септември ще навърши 25, е преминал през школите на Куинс Парк Рейнджърс и Фулъм, а в кариерата си игра още за шотландския Хибърниън, португалския Портимонензе и полския Шльонск Вроцлав. През миналия сезон пристигна в Сърбия, където стана част от успешния сезон на сензацията на първенството - Железничар Панчево (34 мача - 7 гола - 7 асистенции), помагайки за първото класиране на „дизелите“ от Панчево за европейските клубни турнири.
След няколко оферти от Белгия, Джаспър преминава в Стандард след второто предложение от този клуб, което е за 1,5 милиона евро и бонуси при постижения.
Спортният директор на Стандарт и легенда на белгийския футбол – Марк Вилмоц, заяви: „Силвестър е играч с много интересна статистика и миналия сезон завърши в идеалния състав на сръбската лига. Той е бърз, силен е в атака и възстановяване на топката при контраатаки и ще даде на нашия треньорски щаб повече възможности.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маро
Коментиран от #4, #7
16:17 01.08.2026
2 Ловец
Коментиран от #8, #9
16:17 01.08.2026
3 марооо
16:26 01.08.2026
4 Топ новина
До коментар #1 от "Маро":Българският футболист Силвестър.
16:29 01.08.2026
5 Асан Ромеят
16:30 01.08.2026
6 Гражданин на света
16:39 01.08.2026
7 Разбира се
До коментар #1 от "Маро":От пръв поглед му личи, славянче.
17:27 01.08.2026
8 Какво да ти кажа?
До коментар #2 от "Ловец":Политиките го изписват "грант",много обичат тази дума, мехлем за ушите им.
17:30 01.08.2026
9 Ловджия
До коментар #2 от "Ловец":“Грант” се вика на гулемите отбори, а “Гранд” е средство дадено примерно от “отворково общество” на Сорос за развитие на демокрацията и правосъдието по всички земни кълбета. 😉😛😛
Коментиран от #10
17:31 01.08.2026
10 По всички
До коментар #9 от "Ловджия":земни кълбета, е точно обратното. Грандове са Реал Мадрид Барселона, и др. ,а грантовете са за ламите от Петрохан.
17:36 01.08.2026
11 Както
17:38 01.08.2026