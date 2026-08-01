Героят от Световното първенство Возиня се е отметнал от договорката с Коло Коло, води преговори с други отбори

Преди няколко дни всички световни медии съобщиха, че вратарят на националния отбор на Кабо Верде и един от общите любимци на Световното първенство това лято – 40-годишният Возиня се е съгласил да подпише договор и отива в чилийския Коло Коло, но това явно няма да се случи, след като стражът три пъти е отлагал датата на пристигането си, предаде БТА.

Вратарят, който беше главната звезда на Световното първенство в сензационното представяне на Мондиал 2026 на малката островна страна, предизвика истински хаос с неочакваните си решения, пише lance.com.br.

На 40 години стражът влезе на Свентовното първенство като свободесн агент и въпреки възрастта си, получи доста предложения, вероятно някои от тях и с договор-мечта, какъвто не е получавал в скромната си кариера.

„Преди няколко дни Возиня трябваше да дойде в Сантяго за медицински прегледи и подписване на договор, но все още не се е явил. Опитният вратар в момента е в Португалия и дори три пъти отлагаше заминаването си за Сантяго, след което ръководителите на Коло Коло започнаха да подозират, че нещо се случва зад гърба им, и изглежда са били прави“, пише бразирското издание.

Въпреки че е дал принципното си съгласие да подпише договор с най-популярния чилийски клуб, а също така и някогашен шампион в турнира Копа Либертадорес, той започнал преговори с други отбори зад гърба им. Возиня е бил потърсен от мексиканския Керетаро и мароканския РС Беркане и изглежда, че той изобщо няма да се присъедини към Коло Коло. Мароканците вероятно ще спечелят наддаването, тъй като съвсем скоро назначиха на треньорския пост досегашния селекционер на Кабо Верде и смятан за архитект на чудното им представяне – Бубиста. Мароканците били готови да му извадят 1 милион евро годишна заплата, което не е по силите на клуба от Чили.

Иначе неслучилото се пристигане в Чили мина през истинска сага, след като първоначално се оказа, че Возиня – което е прякор, не може да бъде изписано отзад на екипа според правилата на федерацията на Чили. Вратарят трябваше да избере нещо от истинското си име, което е Жозимар Жозе Евора Диас, и да го сложи на екипа. И тъкмо когато Федерацията на Чили се съгласи да направи изключение, човекът от Кабо Верде започна да си измисля причини, за да не се качи на самолета, очаквайки официално подготвено предложение от друг отбор.