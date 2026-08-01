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Преди 90 години Хитлер открива Олимпийските игри в Берлин

Преди 90 години Хитлер открива Олимпийските игри в Берлин

1 Август, 2026 20:20 498 16

  • хитлер-
  • олимпийските игри-
  • берлин

На днешния 1 август се навършват девет десетилетия от официалния старт на XI Летни олимпийски игри през 1936 година, превърнали се в трибуна за нацистката пропаганда

Преди 90 години Хитлер открива Олимпийските игри в Берлин - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 1 август 2026 г., светът си спомня за едно от най-противоречивите събития в спортната история. Точно преди 90 години в Берлин се откриват 11-те Летни олимпийски игри. Домакинството е поверено на Германия преди идването на нацистите на власт, но Адолф Хитлер бързо превръща форума в мащабен инструмент за пропаганда. Той цели да демонстрира пред света икономическото възраждане на страната и уж расовото превъзходство на арийците.

Историческите архиви сочат, че тези игри въвеждат редица традиции, които остават в сила и до днес. За първи път е организирана щафетата с олимпийския огън от древна Олимпия до града домакин, както и мащабното телевизионно излъчване на живо.

Въпреки опитите за тотална доминация, плановете на Хитлер са частично осуетени на пистата. Афроамериканският лекоатлет Джеси Оуенс се превръща в голямата звезда на Берлин 1936, като печели четири златни медала и опровергава нацистките расови теории пред очите на самия фюрер. България също участва в тези игри с делегация от 26 спортисти, като най-доброто ни класиране тогава е петото място на колоездача Борислав Стоянов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Хитлер позволил на негри да се състезават и печелят а Урсула не дава на руснаците.Кой е по лош?

    Коментиран от #16

    20:22 01.08.2026

  • 2 Сила

    2 2 Отговор
    На американци , не на негри ....

    Коментиран от #3, #4

    20:23 01.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Негъра спечелил златен медал пред Хитлер не го пуснали на гала вечеря в негова чест в Ню Йорк.Трябвало да мине през задния вход за негрите.

    20:25 01.08.2026

  • 4 Ъхъъъъ

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Няма нация американци освен ако не говориш за индианците.
    До колкото знам не са участвали в олимпиада

    20:26 01.08.2026

  • 5 нищо ново под слънцето

    4 1 Отговор
    учениците убиха учеиеля си,но днес тръмпочи и евреи вървят по неговите стъпки!

    Коментиран от #6

    20:26 01.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "нищо ново под слънцето":

    Хитлер има еврейска кръв.

    Коментиран от #10

    20:28 01.08.2026

  • 7 Читател с глава и очи.

    4 0 Отговор
    Командирът на 1-ви отделен щурмови полк на укро-бандерската армия, Дмитро "Перун" Филатов днес каза:

    "Нашата страна е в състояние, в което е необходимо да няма дискредитиране на пола. Необходимо е жените също да бъдат регистрирани в армията".

    ▶ Е, мили дами, нека да довършим тортичката, да сменим дантелените си гащички с бронирана жилетка и да се върнем от виенската опера, за да защитаваме режима на Киев!
    Ходооом марш!

    20:31 01.08.2026

  • 8 Гост

    2 4 Отговор
    Нямам нищо против Хитлер, обаче това е диктаторът с най- много развалени зъби, страхувал се е от зъболекар и до края на дните си е живял с развалените си зъби, ако не се беше самоубил, щеше да умре от някой пулпит, иначе е готин...

    20:33 01.08.2026

  • 9 Без име

    2 0 Отговор
    Не знам фюрерът да е имал претенции, че арийците бягат най-бързо. Расовите му предпочитания са основани на цвят на кожата, очите и косата, както и на атлетична стойка.

    20:35 01.08.2026

  • 10 Без име

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Ако изобщо правиш разлика между сефарди и ашкенази. Фюрерът е сефард, т.е. потомък на Мойсей. Ашкенази са хазарите, които са приели юдаизма, но нямат кръвна връзка с Мойсей. Те са измислили и ционизма.

    20:38 01.08.2026

  • 11 Истината

    4 0 Отговор
    Адолф върна златна Добруджа на България,останалото е за наивници

    Коментиран от #15

    20:49 01.08.2026

  • 12 Факт

    2 0 Отговор
    Франките са правили само добро на Бг,но хазарите русия само са грабили бг

    20:51 01.08.2026

  • 13 Разбирате ли

    1 3 Отговор
    В Германия върнаха Нацизма - бият те с ток,не можеш да ядеш,не можеш да пътуваш в Южна Германия, частна тоалетна на улицата, частен площад пред мола,махат шкафове за храна с полиция......

    20:52 01.08.2026

  • 14 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ

    2 0 Отговор
    Това са първите олимпийски игри предавани пряко по телевизията.
    Черно-бяла телевизия - ама телевизия.

    20:52 01.08.2026

  • 15 Катастрофа

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Истината":

    И ни взеха Тракия с Кавала и Ксанти-беломорският флот!

    20:54 01.08.2026

  • 16 2554

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Путлер е изолиран от целия свят, защото възроди нацизма в Русия!

    20:56 01.08.2026