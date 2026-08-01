Преди 90 години Хитлер открива Олимпийските игри в Берлин

Днес, 1 август 2026 г., светът си спомня за едно от най-противоречивите събития в спортната история. Точно преди 90 години в Берлин се откриват 11-те Летни олимпийски игри. Домакинството е поверено на Германия преди идването на нацистите на власт, но Адолф Хитлер бързо превръща форума в мащабен инструмент за пропаганда. Той цели да демонстрира пред света икономическото възраждане на страната и уж расовото превъзходство на арийците.
Историческите архиви сочат, че тези игри въвеждат редица традиции, които остават в сила и до днес. За първи път е организирана щафетата с олимпийския огън от древна Олимпия до града домакин, както и мащабното телевизионно излъчване на живо.
Въпреки опитите за тотална доминация, плановете на Хитлер са частично осуетени на пистата. Афроамериканският лекоатлет Джеси Оуенс се превръща в голямата звезда на Берлин 1936, като печели четири златни медала и опровергава нацистките расови теории пред очите на самия фюрер. България също участва в тези игри с делегация от 26 спортисти, като най-доброто ни класиране тогава е петото място на колоездача Борислав Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #16
20:22 01.08.2026
2 Сила
Коментиран от #3, #4
20:23 01.08.2026
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Сила":Негъра спечелил златен медал пред Хитлер не го пуснали на гала вечеря в негова чест в Ню Йорк.Трябвало да мине през задния вход за негрите.
20:25 01.08.2026
4 Ъхъъъъ
До коментар #2 от "Сила":Няма нация американци освен ако не говориш за индианците.
До колкото знам не са участвали в олимпиада
20:26 01.08.2026
5 нищо ново под слънцето
Коментиран от #6
20:26 01.08.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "нищо ново под слънцето":Хитлер има еврейска кръв.
Коментиран от #10
20:28 01.08.2026
7 Читател с глава и очи.
"Нашата страна е в състояние, в което е необходимо да няма дискредитиране на пола. Необходимо е жените също да бъдат регистрирани в армията".
▶ Е, мили дами, нека да довършим тортичката, да сменим дантелените си гащички с бронирана жилетка и да се върнем от виенската опера, за да защитаваме режима на Киев!
Ходооом марш!
20:31 01.08.2026
8 Гост
20:33 01.08.2026
9 Без име
20:35 01.08.2026
10 Без име
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Ако изобщо правиш разлика между сефарди и ашкенази. Фюрерът е сефард, т.е. потомък на Мойсей. Ашкенази са хазарите, които са приели юдаизма, но нямат кръвна връзка с Мойсей. Те са измислили и ционизма.
20:38 01.08.2026
11 Истината
Коментиран от #15
20:49 01.08.2026
12 Факт
20:51 01.08.2026
13 Разбирате ли
20:52 01.08.2026
14 СВО 1 619 дни РЕЗИЛ
Черно-бяла телевизия - ама телевизия.
20:52 01.08.2026
15 Катастрофа
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