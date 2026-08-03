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Алдаир: Моментът е изключителен

Алдаир: Моментът е изключителен

3 Август, 2026 19:01 587 1

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Десният краен защитник на Левски говори преди мача с Кайрат

Алдаир: Моментът е изключителен - 1
Снимка: ПФК Левски
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Десният краен защитник на Левски Алдаир също присъства на пресконференцията на Хулио Веланскес преди мача с Кайрат Алмати в третия кръг на Шампионската лига. Португалецът изрази настроението в тима.

"Със сигурност това е изключително специален момент, който изживяваме. Ние сме изключително доволни от свършената работа, защото нашата цел е групова фаза на някои от клубните турнири. Без съмнение, крайната цел е да стигнем възможно най-далеч", каза Алдаир, който със сигурност ще бъде титуляр утре.

"Да, съзнавам какво можеше да се случи. Решенията ги взима треньорът, аз трябва да се представя по най-добрия начин. Когато гориш в мача, има и такива моменти", отговори той на възможността да бъде изгонен в реванша срещу Университатя Крайова, заради която бе сменен на почивката.

"Не съм най-забавният в Левски, има и други играчи. Като цяло атмосферата е много хубава и това е една от най-добрите неща. Мога да благодаря на Господ за това, че ми даде сили да вкарам голове за Левски. Аз трябва да мисля първо за задачите си в защитата и след това за атаката", каза още Алдаир.


България
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  • 1 Тунджа 200

    0 0 Отговор
    Е, щом бил хем краен и хем десен, значи ще да е от Алтернатива за Германия.
    Или поне Възраждане.
    Нали така, коМедийни експерти и т.н.
    съединители на кола с ръчни предавки?

    19:18 03.08.2026

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