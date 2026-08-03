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Външно: Разговорът с външния министър на Иран беше иницииран от българската страна, друг не е провеждан

Външно: Разговорът с външния министър на Иран беше иницииран от българската страна, друг не е провеждан

3 Август, 2026 19:45 616 9

  • иран-
  • абас арагчи-
  • велислава петрова-чамова

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран

Външно: Разговорът с външния министър на Иран беше иницииран от българската страна, друг не е провеждан - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Разговорът с министъра на външните работи на Ислямска република Иран Абас Арагчи беше иницииран от българска страна, като предложение за провеждането му беше отправено още на 6 юли. Поради разминаване в програмите на двамата министри той се състоя на 30 юли. Това казаха от Министерството на външните работи (МВнР) за БТА след запитване за информацията на иранската държавна телевизия ИРИБ, според която в рамките на 24 часа България, Великобритания и Украйна са казали на Иран, че "няма да станат част от войната".

От МВнР уточниха, че след разговора на 30 юли друг разговор не е провеждан.

Прекият диалог е основен инструмент на дипломацията и допринася за поддържането на отворени канали за комуникация. Това не следва да се тълкува като нещо извън обичайната дипломатическа практика, посочиха още от МВнР.

Министърът на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова разговаря миналата седмица по телефона с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни в България тя подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха тогава от пресцентъра на Министерството на външните работи.

В рамките на 24 часа Техеран е получил последователно обаждания от България, Великобритания и Украйна, които са казали, че "няма да станат част от войната" срещу Иран, обяви иранската държавна телевизия ИРИБ, като се позова на интервю на говорителя на външното министерство в Техеран Исмаел Багаи от снощи.

Той отбеляза, че тези държави са осъществили сами въпросните дипломатически контакти с Иран, информира иранската официална новинарска агенция ИРНА. Багаи посочи, че отговорността на Иран е била да предупреди за последиците от всяка възможна следваща агресия или ескалация на военните действия.


България
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  • 1 Питане

    8 0 Отговор
    Нашата "менистърка" поне в правилната поза за мюсулманеца се нагоди ???

    19:50 03.08.2026

  • 2 обективен

    11 0 Отговор
    Министърът на външно е за навънка !

    19:55 03.08.2026

  • 3 Е, без по прашка не важи

    5 0 Отговор
    Никакъв разговор не е бил без по прашка и голи крилца. Нищо не е постигнато без личното изразянане на чамовата талпа.

    20:00 03.08.2026

  • 4 Ама то

    12 0 Отговор
    си беше ясно , че Чамовата е търсила "разговор" , доколкото с нея е възможно . И след три седмици се осъществява , нейните тъпотии , оправдания и опити за заблуждения не минават , разбира се

    20:02 03.08.2026

  • 5 Бай Желю лумпена русофили

    1 0 Отговор
    Ислямския халифат и комунистическа русия наши братушки,житата ще блеснат все някога

    20:11 03.08.2026

  • 6 100% сме за

    2 3 Отговор
    удар по Безмер

    20:13 03.08.2026

  • 7 Тарикатка,а?

    2 0 Отговор
    Това с какво променя факта, че България е съучастник в агресия и е законна иранска цел? Както и англичаните, впрочем.

    20:22 03.08.2026

  • 8 Парньорите не се изнудват и не

    4 0 Отговор
    се поставят в рискови ситуации а се зачитат !

    20:23 03.08.2026

  • 9 бай Тодар

    2 0 Отговор
    Чамовата талпа пак лъже. Нотата за самолетите пристигна след 20 юли някъде, тя за какво тогава още на 6 юли е търсила иранската стра?

    20:41 03.08.2026

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