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Манчестър Сити готви оферта за крилото на Челси Педро Нето

Манчестър Сити готви оферта за крилото на Челси Педро Нето

3 Август, 2026 19:27, обновена 3 Август, 2026 18:31 410 0

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Португалският национал е основна трансферна цел на Енцо Мареска

Манчестър Сити готви оферта за крилото на Челси Педро Нето - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Манчестър Сити подготвя сензационна оферта за крилото на Челси Педро Нето, информира английският вестник The ​​Sun.

Мениджърът Енцо Мареска, който наскоро застана начело на Сити, напускайки Челси, е определил португалския национал като основна трансферна цел в стремежа му да укрепи атакуващите възможности на отбора от Манчестър.

Ходът идва след бурен период за италианския специалист, който беше назначен за наследник на Пеп Гуардиола на 29 юни, подписвайки тригодишен договор. Манчестър Сити плати около 17 милиона паунда компенсация на лондончани, за да си осигури услугите му.

Сити обаче не е единственият клуб, който се интересува от подписа на Нето, той като италианският Милан също гледа на португалеца като на основен приоритет.

Твърди се, че самият Педро Нето е наясно с интереса както от Манчестър Сити, така и от Милан и държи опциите си отворени.


Великобритания
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