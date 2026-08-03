Националният отбор по борба има нов треньор

Двукратният световен и европейски шампион Андрей Димитров е новият старши треньор на националния отбор по борба в класическия стил.

Андрей Димитров поема поста след като в началото на годината досегашният старши треньор Стоян Добрев подаде оставка. През последните месеци длъжността временно бе изпълнявана от Стефан Тошев, на когото Управителният съвет на БФ Борба изразява благодарност за положените усилия, професионализма и работата с националния отбор в този период.

Предстои вицепрезидентът на БФ Борба Борислав Величков, който отговаря за развитието на класическия стил, да представи официално новия старши треньор пред състезателите от националния отбор.

Основна задача пред Андрей Димитров ще бъде да продължи работата по подготовката и развитието на националния отбор в духа на политиката, с която през миналата година Станка Златева и екипът ѝ бяха избрани да ръководят Българската федерация по борба.

Сред основните приоритети на ръководството на БФ Борба са:

- възстановяване на доверието и нормалния диалог между федерацията, спортните клубове, състезателите и треньорите;

- осигуряване на равнопоставени условия и ясни правила за всички клубове и национални състезатели;

- развитие и подкрепа на детско-юношеската школа;

- изграждане на устойчив приемствен процес между младите таланти и националните представителни отбори;

- създаване на условия за качествена и ефективна подготовка на елитните български борци;

- защита на авторитета и традициите на българската борба;

- повишаване на прозрачността, отговорността и дисциплината в работата на федерацията.

Новият старши треньор ще има ключова роля за прилагането на тези принципи в работата на националния отбор по класическа борба. Подготовката на елитните ни състезатели ще се провежда в съответствие с утвърдената от Министерството на младежта и спорта програма, а всички участници в тренировъчния процес ще следват правилата и решенията на БФ Борба.

Андрей Димитров е роден на 12 декември 1957 г. в София. Той е сред най-успешните български състезатели по класическа борба от своето поколение.

Димитров е двукратен световен шампион - в Киев през 1983 г. и в Колботън през 1985 г. Двукратен европейски шампион е от първенствата във Варна през 1982 г. и Будапеща през 1983 г. През 1983 г. печели и престижния Златен пояс на международния турнир "Никола Петров".

С назначаването на Андрей Димитров БФ Борба залага на доказан шампион с богат състезателен опит, авторитет и отлично познаване на традициите и спецификата на класическата борба.