Веласкес: Утре излизаме за победа!

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес даде официална пресконференция преди първия сблъсък на „сините“ от третия квалификационен кръг на Шампионска лига срещу Кайрат (Алмати). Брифингът на испанския специалист започна в 16:00 часа.

"Акрам Бурас ли? 100% няма да бъде опция, тъй като е контузен. Утре няма да може. Вероятно ще отсъства и в някой от следващите мачове, ще видим как се развиват нещата. Ясно е за всички, че той е футболист с доста игрово време, често влиза в плановете ни, но търсим решение на проблемите, както винаги съм казал. Позитивно настроени сме. Имам пълното доверие във всеки един футболист. Майкон ли? По план се движат възстановителните процедури при него. Тепърва ще преценяваме дали е опция за утрешния мач. Не бих направил анализ на Кайрат спрямо предишния съперник - тотално различни съперници, различни футболисти, различни първенства, няма как да ги сравнявам. Различни са, не става въпрос по-добри или по-лоши.

Кайрат участваше в ШЛ, тези фактори са важни, опит за клуба, добавя стойност. Разбира се, това добавя доста и към визитката на всеки футболист, не е нещо, което ще добави разлика, но все пак го отбелязваме. Ние също имаме опит от миналия сезон. Приемаме всяка възможност да се подобряваме и да вървим напред. Нищо не мога да кажа на феновете на Левски. Трябва да се опитаме да представляваме нашата най-добра версия на терена, идентичност, да оставим сърцата си на терена, както винаги. Футболистите имат невероятно себераздаване, на публиката можем само да бъдем благодарни. Утре да видим отново тази синергия, те допринасят за нашето положително представяне", заяви испанският треньор.

"Добре организиран отбор е Кайрат. Доста от футболистите знам - имат испанци и португалци в състава. Организиран отбор с ясна идея. Сменят начина на игра, защитават се с петима или четирима. Утре може да ни предложат различни алтернативи. Определящи бяха последните червени картони в последните срещи, което влияе на динамиката на отбора, затова анализът не може да се задълбочи. Играха в ШЛ, заслужават висока оценка. Трябва да им се отдаде заслуженото. Един мой сънародник е много важен за техния отбор. Конкретно за този отбор е важен колективът.

По-голямо спокойствие? Към всеки следващ мач се отнасям еднакво. Трябва да си уравновесен, за да вземеш правилните решения. Ще играем в групова фаза, утре излизаме и играем за победа, ще опитаме да продължим в същия турнир. Ако гледате като мен мач за мач, вие сте интелигентни хора (смее се). Знаем, че имаше жребий. Доста сериозни противници, със сериозни бюджети, няма да губя енергия да разсъждавам върху това, фокусът ми е за утре", добави испанецът.