Доналд Тръмп: Иранците са невероятни лицемери!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи иранското ръководство като "невероятно лицемерно", като заяви, че то е поискало преговори за прекратяване на войната, а след това е обявило, че не се водят никакви преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нищо не стига до Иран, освен ако ние не поискаме това, и нищо няма да стигне, освен ако не бъде сключена сделка или не бъде постигната пълна капитулация", заяви Тръмп в публикация в Трут соушъл, визирайки морската блокада, която САЩ са наложили на тази страна. С това изявление той даде да се разбере, че тази блокада няма да бъде вдигната, освен ако САЩ и Иран постигнат сделка, или освен ако Иран капитулира, отбелязва и Франс прес.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“, предаде Ройтерс.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава.

Палестинци в Газа днес заявиха, че хвалбите от страна на Доналд Тръмп относно споразумението за разоръжаване на "Хамас" и слагане на край на войната не отговарят на реалността, която за тях се влошава, след като Израел вчера уби 18 души в анклава при едни от най-смъртоносните удари от началото на прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.

Американският президент в четвъртък обяви достигането на "важен етап" от прилагането на мирния план за Газа, договорен през октомври миналата година, като заяви, че групировката "Хамас" ще се разоръжи, а Израел постепенно ще се изтегли от анклава.

Израелският министър на отбраната обаче вчера заяви, че израелските войски в Газа няма да се изтеглят, докато "Хамас" не се разоръжи и тунелите на групировката не бъдат унищожени. Палестинската групировка пък настоява Израел да спре атаките, преди да започне прилагането на частта от споразумението, свързана с оръжията ѝ

Очаква се пратеникът за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов днес да се срещне с израелски официални представители. Според източници на Ройтерс Младенов ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да настоява за спиране на атаките срещу "Хамас" в Газа.

Канцеларията на Нетаняху към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва агенцията. Израелски официален представител заяви, че израелските сили ще продължат да "предотвратяват всяка заплаха" за израелските цивилни и войници.

Голяма част от хората в ивицата Газа, която все още е в развалини след израелската офанзива, започнала в отговор на атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., казват, че израелските удари през последните дни са унищожили всякаква надежда за напредък.

Израелските войски са окупирали и обезлюдили две трети от анклава и държат почти цялото му двумилионно население в тясна ивица земя по крайбрежието. По-голямата част от хората са се подслонили в импровизирани палатки или повредени сгради.

Сключеното миналата година примирие предвиждаше израелските сили първоначално да запазят контрол над 53% от територията на Газа, преди в крайна сметка да се изтеглят.

Вместо това обаче Израел разшири контрола си. Министърът на отбраната Израел Кац вчера потвърди, че контролираната от Израел територия е достигнала 60% до 70%, тъй като израелските войски търсят тунели.

Шестдесетгодишната жителка на анклава Сума Даула разказа, че контролираната от Израел зона наскоро се е разширила към дома ѝ. Даула сподели, че е имала надежда обявяването на Тръмп да доведе до промяна, но "напротив, разрушенията се увеличиха, изселванията се увеличиха".