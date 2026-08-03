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Доналд Тръмп: Иранците са невероятни лицемери!

Доналд Тръмп: Иранците са невероятни лицемери!

3 Август, 2026 19:46, обновена 3 Август, 2026 20:03 1 847 45

  • иран-
  • доналд тръмп-
  • ормузки проток-
  • персийски залив

С това изявление той даде да се разбере, че тази блокада няма да бъде вдигната, освен ако САЩ и Иран постигнат сделка, или освен ако Техеран капитулира, отбелязва Франс прес

Доналд Тръмп: Иранците са невероятни лицемери! - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи иранското ръководство като "невероятно лицемерно", като заяви, че то е поискало преговори за прекратяване на войната, а след това е обявило, че не се водят никакви преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нищо не стига до Иран, освен ако ние не поискаме това, и нищо няма да стигне, освен ако не бъде сключена сделка или не бъде постигната пълна капитулация", заяви Тръмп в публикация в Трут соушъл, визирайки морската блокада, която САЩ са наложили на тази страна. С това изявление той даде да се разбере, че тази блокада няма да бъде вдигната, освен ако САЩ и Иран постигнат сделка, или освен ако Иран капитулира, отбелязва и Франс прес.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“, предаде Ройтерс.

Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.

Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.

Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава.

Палестинци в Газа днес заявиха, че хвалбите от страна на Доналд Тръмп относно споразумението за разоръжаване на "Хамас" и слагане на край на войната не отговарят на реалността, която за тях се влошава, след като Израел вчера уби 18 души в анклава при едни от най-смъртоносните удари от началото на прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.

Американският президент в четвъртък обяви достигането на "важен етап" от прилагането на мирния план за Газа, договорен през октомври миналата година, като заяви, че групировката "Хамас" ще се разоръжи, а Израел постепенно ще се изтегли от анклава.

Израелският министър на отбраната обаче вчера заяви, че израелските войски в Газа няма да се изтеглят, докато "Хамас" не се разоръжи и тунелите на групировката не бъдат унищожени. Палестинската групировка пък настоява Израел да спре атаките, преди да започне прилагането на частта от споразумението, свързана с оръжията ѝ

Очаква се пратеникът за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов днес да се срещне с израелски официални представители. Според източници на Ройтерс Младенов ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да настоява за спиране на атаките срещу "Хамас" в Газа.

Канцеларията на Нетаняху към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва агенцията. Израелски официален представител заяви, че израелските сили ще продължат да "предотвратяват всяка заплаха" за израелските цивилни и войници.

Голяма част от хората в ивицата Газа, която все още е в развалини след израелската офанзива, започнала в отговор на атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., казват, че израелските удари през последните дни са унищожили всякаква надежда за напредък.

Израелските войски са окупирали и обезлюдили две трети от анклава и държат почти цялото му двумилионно население в тясна ивица земя по крайбрежието. По-голямата част от хората са се подслонили в импровизирани палатки или повредени сгради.

Сключеното миналата година примирие предвиждаше израелските сили първоначално да запазят контрол над 53% от територията на Газа, преди в крайна сметка да се изтеглят.

Вместо това обаче Израел разшири контрола си. Министърът на отбраната Израел Кац вчера потвърди, че контролираната от Израел територия е достигнала 60% до 70%, тъй като израелските войски търсят тунели.

Шестдесетгодишната жителка на анклава Сума Даула разказа, че контролираната от Израел зона наскоро се е разширила към дома ѝ. Даула сподели, че е имала надежда обявяването на Тръмп да доведе до промяна, но "напротив, разрушенията се увеличиха, изселванията се увеличиха".


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тръмп съм

    48 6 Отговор
    Много съм луд вярвайте ми!

    Коментиран от #28

    19:47 03.08.2026

  • 2 ЗиЛ131

    18 53 Отговор
    България НЕ подкрепя ядрената програма на Иран!

    Коментиран от #8

    19:49 03.08.2026

  • 3 Санкция

    48 3 Отговор
    Ти ли го казваш, бе, палячо...

    19:49 03.08.2026

  • 4 ДънБай

    11 44 Отговор
    Удри Бай Дончо по чалмите !!

    19:49 03.08.2026

  • 5 А, така

    5 37 Отговор
    Дончо пушкай ги.

    19:49 03.08.2026

  • 6 мосад

    29 9 Отговор
    Тръмп скоро ще бъде ликвидиран от службите на Сащ, които вече са получили нареждане от Дълбоката държава и операцията е в ход...

    Коментиран от #30

    19:50 03.08.2026

  • 7 Лост

    33 4 Отговор
    Тръмп като сочиш Иран с пръст,виж другите три пръста накъде сочат.

    19:50 03.08.2026

  • 8 Варна 3

    8 7 Отговор

    До коментар #2 от "ЗиЛ131":

    Прав сте, но обаче като и САЩ заплашва света след Русия, е неизбежно. То аз никога не подкрепям в света някои държави да имат ядрени оръжия.

    19:51 03.08.2026

  • 9 Сачма

    16 2 Отговор
    ме пере мамо...

    19:51 03.08.2026

  • 10 сащисан кравар

    28 2 Отговор
    А Бай Дончо е един честен убавец🤣🤣🤣

    19:51 03.08.2026

  • 11 Хайде

    21 8 Отговор
    Изпрати 500 000 души армия и превземи Иран

    Коментиран от #31

    19:52 03.08.2026

  • 12 Сатана Z

    14 3 Отговор
    «Восток — дело тонкое», бай Дончо.Още ли не си го разбрал?

    19:54 03.08.2026

  • 13 Галя

    24 2 Отговор
    Иран са умни хора и знаят кои ни управляват

    19:54 03.08.2026

  • 14 Дзак

    35 2 Отговор
    Иран са си у дома! Натрапниците винаги губят.

    Коментиран от #37

    19:54 03.08.2026

  • 15 Тръмп Иранец не е виждал

    29 4 Отговор
    Но иначе "невероятни лицемери" били.

    19:54 03.08.2026

  • 16 Филм трябва

    24 1 Отговор
    "Американски бпклук" 1,2,3

    19:55 03.08.2026

  • 17 Кочо

    8 21 Отговор
    С теб сме, бай Тръмп! Давай самальотите!

    19:56 03.08.2026

  • 18 Те иранците вина нямат хората

    26 1 Отговор
    Че Тръмп е побъркан и чува гласове

    19:58 03.08.2026

  • 19 Този само

    20 1 Отговор
    за цирка става. С една малка топка на носа!

    Коментиран от #32

    20:00 03.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Десен Баровец

    5 18 Отговор
    Дано да изгрее второ слънце над техеран два часа вечерта още тази година

    Коментиран от #33, #39

    20:01 03.08.2026

  • 22 Кочо

    7 6 Отговор
    Безмер е с Вас, господин Дон Президент! Чакаме те! Няма да се предаваме! И Кабиле, и Калчево, и Стара река, Инзово, Роза, Кокорево - единни! Трънково има занемарено селскостопанско летище! Дайте един самолет и там да му се радваме!?

    20:02 03.08.2026

  • 23 К ПЕЙКИ с чалми

    3 11 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    20:02 03.08.2026

  • 24 Кое не е ясно

    14 2 Отговор
    ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава

    Коментиран от #25

    20:02 03.08.2026

  • 25 Анонимен

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Кое не е ясно":

    Характерно, че винаги се намират поводи!

    20:04 03.08.2026

  • 26 САЩ и Израел

    17 1 Отговор
    Са тумора на света. И двете държави са управлявани от десетилетия само от психично болни хора

    Коментиран от #41

    20:05 03.08.2026

  • 27 Смотано нищожество

    15 0 Отговор
    Но иначе че израелските войски са окупирали и обезлюдили две трети от анклава и държат почти цялото му двумилионно население в тясна ивица земя по крайбрежието това не му е важно на бооклука

    20:08 03.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тръм едно дрънка

    10 0 Отговор
    А израелският министър на отбраната друго. Прави за смях Тръмп, но на него това не му прави впечатление щото няма нищо в кратуната ....

    20:12 03.08.2026

  • 30 Атина Паднала

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "мосад":

    Ще го погребват в сандък или ще го горят като чистокръвен евреин?

    20:13 03.08.2026

  • 31 Зеления

    14 1 Отговор

    До коментар #11 от "Хайде":

    "Изпрати 500 000 души армия и превземи Иран"

    Иран с резерва има около 1 млн армия.
    За да превземе Иран Дончо трябва да изпрати поне 3 млн армия, а той няма такава

    20:13 03.08.2026

  • 32 Българин

    8 0 Отговор

    До коментар #19 от "Този само":

    Тръмп и зеленски могат да свирят на едо пиано но дали ще са им корави дръжките за номера?

    20:16 03.08.2026

  • 33 боико

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Десен Баровец":

    И трето над софия.

    20:17 03.08.2026

  • 34 А случайно и Радев

    5 1 Отговор
    Да е невероятен лицемер ?

    20:23 03.08.2026

  • 35 Ха ха ха

    2 5 Отговор
    Тръмп чак сега ли разбра, че иранците са лицемери. Освен лицемери са и лъжци.

    20:25 03.08.2026

  • 36 Този УБИ американската демокрация

    5 1 Отговор
    Крадеца вика - Дръжте крадеца!!

    Това е основната тактика от която се ръководи този бунак, мошеник и убиец на момичета!

    20:26 03.08.2026

  • 37 оня с коня

    5 4 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Така е- Иран са си у Дома,проблемът е че Шетат на поразия ИЗВЪН Дома:Въоръжават и поддържат финансово Хизбула и Хусите,имат Бази в Сирия и Ирак,снабдяват с Дронове Русия,искат да печелят по 2 млн Долара от всеки кораб минаващ покрай тях,които пари ще плаща Европееце-получател на Петрол.А иначе Иранците са хубави хора,само дето са за Изтребване без колебание.

    20:29 03.08.2026

  • 38 Българин

    2 2 Отговор
    Право куме, в очи!
    За това хората обичатр Тръмп и винаги го подкрепят!

    20:31 03.08.2026

  • 39 Да, ама не

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Десен Баровец":

    Няма да стане - много близо са шефовете с шестоъгълната звезда.

    20:35 03.08.2026

  • 40 Потъващ самолетоносач

    4 0 Отговор
    Можете ли да си представите че копчето за унищожаване на света е в ръцете на това?... същество..

    20:36 03.08.2026

  • 41 не може да бъде

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ и Израел":

    Не бих казал че САЩ е тумор -но че е империя това се вижда с просто око ...но самите американци не искат да се казва че са империя а тия които са подчинени от империята скромно премълчават!?Империя- това е държавно образувание което подчинява с различни средства територии и народи и непрекъснато се стреми към нови граници!?Никой американски президент не е показал по-добре от Тръмп особеностите на американската империя!?...А Русия напр-не е никаква империя нито може да стане скоро такава ...и не Путин е Императорът а Тръмп!?!Путин може и да заслужава да е император- но няма империя а Тръмп - може и да не заслужава -но я има... той е Императорът!?

    20:38 03.08.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Не може да бъде

    2 0 Отговор
    Друг да бие Тръмп по лицемерие!

    20:42 03.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.