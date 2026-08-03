Доналд Тръмп: Иранците са невероятни лицемери!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи иранското ръководство като "невероятно лицемерно", като заяви, че то е поискало преговори за прекратяване на войната, а след това е обявило, че не се водят никакви преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Нищо не стига до Иран, освен ако ние не поискаме това, и нищо няма да стигне, освен ако не бъде сключена сделка или не бъде постигната пълна капитулация", заяви Тръмп в публикация в Трут соушъл, визирайки морската блокада, която САЩ са наложили на тази страна. С това изявление той даде да се разбере, че тази блокада няма да бъде вдигната, освен ако САЩ и Иран постигнат сделка, или освен ако Иран капитулира, отбелязва и Франс прес.
Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви днес по повод евентуални преговори със САЩ, че „няма планове за приемане на американска делегация или за изпращане на иранска делегация през следващите дни“, предаде Ройтерс.
Иран в момента не води преговори със САЩ, а вместо това обсъжда с Оман създаването на временен безопасен маршрут през Ормузкия проток, каза Багаи.
Той уточни, че новият маршрут ще представлява едно трасе с отделни коридори за влизане и излизане.
Постигането на споразумение с Оман няма да е достатъчно за повторното отваряне на протока, добави в също време Багаи, като се аргументира, че ситуацията ще остане непроменена, докато „американската агресия“ продължава.
Палестинци в Газа днес заявиха, че хвалбите от страна на Доналд Тръмп относно споразумението за разоръжаване на "Хамас" и слагане на край на войната не отговарят на реалността, която за тях се влошава, след като Израел вчера уби 18 души в анклава при едни от най-смъртоносните удари от началото на прекратяването на огъня, предаде Ройтерс.
Американският президент в четвъртък обяви достигането на "важен етап" от прилагането на мирния план за Газа, договорен през октомври миналата година, като заяви, че групировката "Хамас" ще се разоръжи, а Израел постепенно ще се изтегли от анклава.
Израелският министър на отбраната обаче вчера заяви, че израелските войски в Газа няма да се изтеглят, докато "Хамас" не се разоръжи и тунелите на групировката не бъдат унищожени. Палестинската групировка пък настоява Израел да спре атаките, преди да започне прилагането на частта от споразумението, свързана с оръжията ѝ
Очаква се пратеникът за Газа на Съвета за мир на Тръмп Николай Младенов днес да се срещне с израелски официални представители. Според източници на Ройтерс Младенов ще се срещне с израелския премиер Бенямин Нетаняху, за да настоява за спиране на атаките срещу "Хамас" в Газа.
Канцеларията на Нетаняху към момента не е отговорила на запитване за коментар, отбелязва агенцията. Израелски официален представител заяви, че израелските сили ще продължат да "предотвратяват всяка заплаха" за израелските цивилни и войници.
Голяма част от хората в ивицата Газа, която все още е в развалини след израелската офанзива, започнала в отговор на атаките на "Хамас" от 7 октомври 2023 г., казват, че израелските удари през последните дни са унищожили всякаква надежда за напредък.
Израелските войски са окупирали и обезлюдили две трети от анклава и държат почти цялото му двумилионно население в тясна ивица земя по крайбрежието. По-голямата част от хората са се подслонили в импровизирани палатки или повредени сгради.
Сключеното миналата година примирие предвиждаше израелските сили първоначално да запазят контрол над 53% от територията на Газа, преди в крайна сметка да се изтеглят.
Вместо това обаче Израел разшири контрола си. Министърът на отбраната Израел Кац вчера потвърди, че контролираната от Израел територия е достигнала 60% до 70%, тъй като израелските войски търсят тунели.
Шестдесетгодишната жителка на анклава Сума Даула разказа, че контролираната от Израел зона наскоро се е разширила към дома ѝ. Даула сподели, че е имала надежда обявяването на Тръмп да доведе до промяна, но "напротив, разрушенията се увеличиха, изселванията се увеличиха".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тръмп съм
Коментиран от #28
19:47 03.08.2026
2 ЗиЛ131
Коментиран от #8
19:49 03.08.2026
3 Санкция
19:49 03.08.2026
4 ДънБай
19:49 03.08.2026
5 А, така
19:49 03.08.2026
6 мосад
Коментиран от #30
19:50 03.08.2026
7 Лост
19:50 03.08.2026
8 Варна 3
До коментар #2 от "ЗиЛ131":Прав сте, но обаче като и САЩ заплашва света след Русия, е неизбежно. То аз никога не подкрепям в света някои държави да имат ядрени оръжия.
19:51 03.08.2026
9 Сачма
19:51 03.08.2026
10 сащисан кравар
19:51 03.08.2026
11 Хайде
Коментиран от #31
19:52 03.08.2026
12 Сатана Z
19:54 03.08.2026
13 Галя
19:54 03.08.2026
14 Дзак
Коментиран от #37
19:54 03.08.2026
15 Тръмп Иранец не е виждал
19:54 03.08.2026
16 Филм трябва
19:55 03.08.2026
17 Кочо
19:56 03.08.2026
18 Те иранците вина нямат хората
19:58 03.08.2026
19 Този само
Коментиран от #32
20:00 03.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Десен Баровец
Коментиран от #33, #39
20:01 03.08.2026
22 Кочо
20:02 03.08.2026
23 К ПЕЙКИ с чалми
20:02 03.08.2026
24 Кое не е ясно
Коментиран от #25
20:02 03.08.2026
25 Анонимен
До коментар #24 от "Кое не е ясно":Характерно, че винаги се намират поводи!
20:04 03.08.2026
26 САЩ и Израел
Коментиран от #41
20:05 03.08.2026
27 Смотано нищожество
20:08 03.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тръм едно дрънка
20:12 03.08.2026
30 Атина Паднала
До коментар #6 от "мосад":Ще го погребват в сандък или ще го горят като чистокръвен евреин?
20:13 03.08.2026
31 Зеления
До коментар #11 от "Хайде":"Изпрати 500 000 души армия и превземи Иран"
Иран с резерва има около 1 млн армия.
За да превземе Иран Дончо трябва да изпрати поне 3 млн армия, а той няма такава
20:13 03.08.2026
32 Българин
До коментар #19 от "Този само":Тръмп и зеленски могат да свирят на едо пиано но дали ще са им корави дръжките за номера?
20:16 03.08.2026
33 боико
До коментар #21 от "Десен Баровец":И трето над софия.
20:17 03.08.2026
34 А случайно и Радев
20:23 03.08.2026
35 Ха ха ха
20:25 03.08.2026
36 Този УБИ американската демокрация
Това е основната тактика от която се ръководи този бунак, мошеник и убиец на момичета!
20:26 03.08.2026
37 оня с коня
До коментар #14 от "Дзак":Така е- Иран са си у Дома,проблемът е че Шетат на поразия ИЗВЪН Дома:Въоръжават и поддържат финансово Хизбула и Хусите,имат Бази в Сирия и Ирак,снабдяват с Дронове Русия,искат да печелят по 2 млн Долара от всеки кораб минаващ покрай тях,които пари ще плаща Европееце-получател на Петрол.А иначе Иранците са хубави хора,само дето са за Изтребване без колебание.
20:29 03.08.2026
38 Българин
За това хората обичатр Тръмп и винаги го подкрепят!
20:31 03.08.2026
39 Да, ама не
До коментар #21 от "Десен Баровец":Няма да стане - много близо са шефовете с шестоъгълната звезда.
20:35 03.08.2026
40 Потъващ самолетоносач
20:36 03.08.2026
41 не може да бъде
До коментар #26 от "САЩ и Израел":Не бих казал че САЩ е тумор -но че е империя това се вижда с просто око ...но самите американци не искат да се казва че са империя а тия които са подчинени от империята скромно премълчават!?Империя- това е държавно образувание което подчинява с различни средства територии и народи и непрекъснато се стреми към нови граници!?Никой американски президент не е показал по-добре от Тръмп особеностите на американската империя!?...А Русия напр-не е никаква империя нито може да стане скоро такава ...и не Путин е Императорът а Тръмп!?!Путин може и да заслужава да е император- но няма империя а Тръмп - може и да не заслужава -но я има... той е Императорът!?
20:38 03.08.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Не може да бъде
20:42 03.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.