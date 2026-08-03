Володимир Зеленски нареди: Рустем Умеров става началник на външното разузнаване, а Игор Клименко секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване, а Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
Указите за двете назначения са публикувани на уебсайта на украинския президент.
Умеров е главният украински преговарящ за прекратяване на войната с Русия, а Клименко е бивш министър на вътрешните работи.
Укринформ вчера съобщи, че основните задачи, които Зеленски е поставил пред Умеров, включват продължаване на преговорите за прекратяване на войната, постигане на напредък в сътрудничеството за производството и доставка на дронове с украинските партньори, както и по програмата за противоракетна отбрана „Фрея“.
Новите назначения представляват поредния ход в продължаващата реорганизация в Киев, която включваше и предизвикалата обществено недоволство смяна на министъра на отбраната, отбелязва Ройтерс.
Зеленски заяви, че Умеров, който бе назначен на поста ръководител на разузнаването, след като досега бе председател на Консултативния съвет за сигурност, ще продължи да ръководи мирните преговори и да търси дипломатическо решение на войната с Русия.
Зеленски преназначава висши длъжностни лица на ключови постове в рамките на започнала миналия месец внезапна промяна в състава на правителството.
Промените включваха отстраняването от длъжност на министъра на отбраната Михайло Федоров.
Впоследствие Зеленски бе подложен на силен обществен натиск и се принуди да смени и върховния главнокомандващ украинската армия генерал Олександър Сирски с генерал-майор Михайло Драпати.
Отстраняването на 35-годишния Федоров, който се застъпва за високотехнологичните методи на водене на война чрез използването на дронове, предизвика буря от критики. Негови поддръжници излязоха на протести с настояване той да бъде върнат на поста министър на отбраната.
Мнозина разглеждат предприетите от Зеленски кадрови промени като недостатъчно добре обяснени. Украинският президент днес не оповести почти никакви мотиви за новите назначения, отбелязва Ройтерс.
Клименко бе сочен за евентуален кандидат за министър на отбраната, но в крайна сметка не получи този пост.
Критиците на Зеленски го обвиняват, че редува на високите постове представители на един и същ малък кръг от свои съюзници. Украинският президент каза, че целта на преструктурирането е по-добрата подготовка за още една сурова зима с оглед на очакваните масирани руски удари по енергийната система на Украйна, добавя агенцията.
Умеров, който заемаше поста министър на отбраната от 2023 до 2025 г., ръководи украинската делегация в мирните преговори, които досега не доведоха до значителни резултати. Освен това Умеров координира преговорите по сделки за дронове, с които се популяризират изпитаните в бой украински технологии.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 румен кРадев е руска марионетка !
Сега е ред на наш Мунчо Радев да каже на Путин да седне да преговаря с Украйна! Нали е миролюбец?!
Коментиран от #10, #22, #34
18:37 03.08.2026
2 пешо
18:37 03.08.2026
3 Пич
18:37 03.08.2026
4 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
Коментиран от #7
18:37 03.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Из падмасковие
18:40 03.08.2026
9 Овчар
18:41 03.08.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":Пак не си разбрал❗
Путин отдавна заяви, че ZE винаги е добре дошъл на преговори в Москва❗
Нали знаеш кой охранява ZE, кой провали преговорите и ликвидира преговарящия от украинска страна❗
Коментиран от #23
18:41 03.08.2026
11 Сатана Z
18:42 03.08.2026
12 ДНЕС ИМА ЗАТЪМНЕНИЕ
Коментиран от #26
18:45 03.08.2026
13 Горски
18:45 03.08.2026
14 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Коментиран от #19
18:46 03.08.2026
15 Сатана Z
Рустем Умеров, новият ръководител на службата за външно разузнаване на UGIL и американски гражданин, някога е инвестирал 250 000 долара в компанията Petcube заедно с някои руски емигранти в Съединените щати. Компанията произвежда видеокамери за наблюдение на домашни любимци. Очевидно това представлява общият сбор от „разузнавателния опит“ на Умеров - наблюдение на котки, които се изхождат у дома.
18:47 03.08.2026
16 защо
Още малко му остава. Като на змията.
18:47 03.08.2026
17 Дзак
18:47 03.08.2026
18 шаа
18:47 03.08.2026
19 ЗАБРАВИ НАЙ-ВАЖНОТО
До коментар #14 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":Зеленски е голям крадец, лъжец и корумпе. Също така гьой и наркоман.
Коментиран от #30
18:48 03.08.2026
20 тагарев
18:49 03.08.2026
21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
18:52 03.08.2026
22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":Жокер:
"Борис Джонсън е получил подкуп от 1 милион паунда да спре мира между Украйна и Русия в Истанбул!"
18:54 03.08.2026
23 Анирашист 2068
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Това с поканата в мацква е катофда разказваш тъпи вицове на интелигентни хора !
Коментиран от #35, #40
18:56 03.08.2026
24 Православие сър
18:58 03.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Антирашист 2069
До коментар #12 от "ДНЕС ИМА ЗАТЪМНЕНИЕ":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистса държава . Не спори а чети за фашистките държави !
Коментиран от #32
19:00 03.08.2026
27 Рустем е българин
19:00 03.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хммм
19:01 03.08.2026
30 Антирашист 2070
До коментар #19 от "ЗАБРАВИ НАЙ-ВАЖНОТО":Взимай си помията и върви ....
Коментиран от #33, #36
19:03 03.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 В Русия ще има фашизъм
До коментар #26 от "Антирашист 2069":Когато направи пещи за горене на живи хора и изгори боклуците като теб
19:04 03.08.2026
33 ЗАЩО СЕ НАПРЯГАШ
До коментар #30 от "Антирашист 2070":Зеленски не е ли наркоман и гьой? Кажи бе, разбирач.
19:05 03.08.2026
34 ужас
До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":Сега е ред на Путин да каже "стига сте ме лъгали". Излъгаха го с минск1, минск2, формула на Щанмайер, четиристранна среща Оланд, Меркел, Путин, Зеленски в Париж, Стамбулски договореностти, среща в Аляска. Нито едно нещо от запада не беше изпълнено. Меркел и Олант си признаха че само са печелели време. Защо Путин трябва сега пак да им повярва. Освен това до вчера Борел и Урсула настояваха всичко да се реши на бойното поле. Сега когато видяха че нямат никакъв шанс на бойното поле , запяха друга песен. Късно е либе за китка. Капитулация.
Коментиран от #37
19:05 03.08.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха ХаХа
До коментар #30 от "Антирашист 2070":Изхрупкай си диариите бе укропомак сюнетисан.
19:08 03.08.2026
37 1234
До коментар #34 от "ужас":украйна-К А П И Т У Л А Ц И Я
19:09 03.08.2026
38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ
19:13 03.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #23 от "Анирашист 2068":Това с поканата не е тъп виц, а истина ❗
19:14 03.08.2026
41 Ха ХаХа
19:14 03.08.2026
42 Аеееее
19:15 03.08.2026