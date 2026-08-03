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Володимир Зеленски нареди: Рустем Умеров става началник на външното разузнаване, а Игор Клименко секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски нареди: Рустем Умеров става началник на външното разузнаване, а Игор Клименко секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана

3 Август, 2026 18:35 662 42

  • рустем умеров-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • игор клименко

Умеров е главният украински преговарящ за прекратяване на войната с Русия, а Клименко е бивш министър на вътрешните работи

Володимир Зеленски нареди: Рустем Умеров става началник на външното разузнаване, а Игор Клименко секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски назначи Рустем Умеров за ръководител на Службата за външно разузнаване, а Игор Клименко за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

Указите за двете назначения са публикувани на уебсайта на украинския президент.

Умеров е главният украински преговарящ за прекратяване на войната с Русия, а Клименко е бивш министър на вътрешните работи.

Укринформ вчера съобщи, че основните задачи, които Зеленски е поставил пред Умеров, включват продължаване на преговорите за прекратяване на войната, постигане на напредък в сътрудничеството за производството и доставка на дронове с украинските партньори, както и по програмата за противоракетна отбрана „Фрея“.

Новите назначения представляват поредния ход в продължаващата реорганизация в Киев, която включваше и предизвикалата обществено недоволство смяна на министъра на отбраната, отбелязва Ройтерс.

Зеленски заяви, че Умеров, който бе назначен на поста ръководител на разузнаването, след като досега бе председател на Консултативния съвет за сигурност, ще продължи да ръководи мирните преговори и да търси дипломатическо решение на войната с Русия.

Зеленски преназначава висши длъжностни лица на ключови постове в рамките на започнала миналия месец внезапна промяна в състава на правителството.

Промените включваха отстраняването от длъжност на министъра на отбраната Михайло Федоров.

Впоследствие Зеленски бе подложен на силен обществен натиск и се принуди да смени и върховния главнокомандващ украинската армия генерал Олександър Сирски с генерал-майор Михайло Драпати.

Отстраняването на 35-годишния Федоров, който се застъпва за високотехнологичните методи на водене на война чрез използването на дронове, предизвика буря от критики. Негови поддръжници излязоха на протести с настояване той да бъде върнат на поста министър на отбраната.

Мнозина разглеждат предприетите от Зеленски кадрови промени като недостатъчно добре обяснени. Украинският президент днес не оповести почти никакви мотиви за новите назначения, отбелязва Ройтерс.

Клименко бе сочен за евентуален кандидат за министър на отбраната, но в крайна сметка не получи този пост.

Критиците на Зеленски го обвиняват, че редува на високите постове представители на един и същ малък кръг от свои съюзници. Украинският президент каза, че целта на преструктурирането е по-добрата подготовка за още една сурова зима с оглед на очакваните масирани руски удари по енергийната система на Украйна, добавя агенцията.

Умеров, който заемаше поста министър на отбраната от 2023 до 2025 г., ръководи украинската делегация в мирните преговори, които досега не доведоха до значителни резултати. Освен това Умеров координира преговорите по сделки за дронове, с които се популяризират изпитаните в бой украински технологии.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 румен кРадев е руска марионетка !

    6 10 Отговор
    "Президентът Зеленски предлага въздушно примирие, край на ударите върху енергийната инфраструктура, замразяване на войната по настоящата фронтова линия и начало на трудни преговори с Русия. Той също така заявява, че е готов за директна среща с Путин. "- каза съветника от Президентската канцелария Михайло Подоляк.
    Сега е ред на наш Мунчо Радев да каже на Путин да седне да преговаря с Украйна! Нали е миролюбец?!

    Коментиран от #10, #22, #34

    18:37 03.08.2026

  • 2 пешо

    11 3 Отговор
    СТИГАТЕ С ТОЯ НАРКОМАН

    18:37 03.08.2026

  • 3 Пич

    9 4 Отговор
    Умните вече избягаха от Зелю!!! А тези или нямат избор, или са глупаци, защото няма да свършат добре!

    18:37 03.08.2026

  • 4 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    8 2 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    Коментиран от #7

    18:37 03.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Из падмасковие

    3 7 Отговор
    Хазара путИн и евреина Зеленски са в комбина,слуги на момона

    18:40 03.08.2026

  • 9 Овчар

    10 1 Отговор
    Вече ми става смешно и се чудя като качвате такива новини възбуждане ли се..?

    18:41 03.08.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 4 Отговор

    До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Пак не си разбрал❗
    Путин отдавна заяви, че ZE винаги е добре дошъл на преговори в Москва❗
    Нали знаеш кой охранява ZE, кой провали преговорите и ликвидира преговарящия от украинска страна❗

    Коментиран от #23

    18:41 03.08.2026

  • 11 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Умеров може да е назначен,но преди това е уволнен като шеф на СНБО (съвет за национална безопасност).Има нюанс.

    18:42 03.08.2026

  • 12 ДНЕС ИМА ЗАТЪМНЕНИЕ

    7 1 Отговор
    На новините от снощи. Имало е ЗДРАВА ДУМБА ЛУМБА по главите фашистики бандерски.

    Коментиран от #26

    18:45 03.08.2026

  • 13 Горски

    8 2 Отговор
    Зеленски ще го изкормят самите украинци. Въпрос на време.Ако реши един ден да избяга и да се скрие,руснаците ще го погнат. Сащ,Израел или друга натовска държава,няма да успеят да го запазят. Даже с пластична операция. Единственото му спасение е свръхдоза.

    18:45 03.08.2026

  • 14 Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦

    4 8 Отговор
    Слава героям, Зеленски е истински държавник, поет, естесвоезник, и най важното монголо трепач Слава цяла България трепне за финалната победа на църния плащад в маскве

    Коментиран от #19

    18:46 03.08.2026

  • 15 Сатана Z

    7 1 Отговор
    А можеше да бъде назначен за посланик в САЩ но котка ми мина път
    Рустем Умеров, новият ръководител на службата за външно разузнаване на UGIL и американски гражданин, някога е инвестирал 250 000 долара в компанията Petcube заедно с някои руски емигранти в Съединените щати. Компанията произвежда видеокамери за наблюдение на домашни любимци. Очевидно това представлява общият сбор от „разузнавателния опит“ на Умеров - наблюдение на котки, които се изхождат у дома.

    18:47 03.08.2026

  • 16 защо

    2 1 Отговор
    Когато всички около теб са виновни ...
    Още малко му остава. Като на змията.

    18:47 03.08.2026

  • 17 Дзак

    4 0 Отговор
    Само факти.бг засипва с административни новини!

    18:47 03.08.2026

  • 18 шаа

    4 0 Отговор
    а нещо за днешната укроатака с дрон на плаж и жертви, поне 3 от които са деца? или фракти още чака указания как да представи случая?!?

    18:47 03.08.2026

  • 19 ЗАБРАВИ НАЙ-ВАЖНОТО

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "Украине победа🇺🇦🇺🇦🇺🇦":

    Зеленски е голям крадец, лъжец и корумпе. Също така гьой и наркоман.

    Коментиран от #30

    18:48 03.08.2026

  • 20 тагарев

    4 0 Отговор
    пак става дума за боклуци

    18:49 03.08.2026

  • 21 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    2 0 Отговор
    Щял да бяга. Уплашил се, че Зеленски ще го направи министър в бандерия защото никой друг не иска.

    18:52 03.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Жокер:
    "Борис Джонсън е получил подкуп от 1 милион паунда да спре мира между Украйна и Русия в Истанбул!"

    18:54 03.08.2026

  • 23 Анирашист 2068

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Това с поканата в мацква е катофда разказваш тъпи вицове на интелигентни хора !

    Коментиран от #35, #40

    18:56 03.08.2026

  • 24 Православие сър

    0 1 Отговор
    Православните укра и алкашрус се самоизбиват,какво чудесно православие

    18:58 03.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Антирашист 2069

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "ДНЕС ИМА ЗАТЪМНЕНИЕ":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистса държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    Коментиран от #32

    19:00 03.08.2026

  • 27 Рустем е българин

    1 2 Отговор
    Щом е татарин

    19:00 03.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хммм

    1 1 Отговор
    Какво нарежда тоя наркоман?

    19:01 03.08.2026

  • 30 Антирашист 2070

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ЗАБРАВИ НАЙ-ВАЖНОТО":

    Взимай си помията и върви ....

    Коментиран от #33, #36

    19:03 03.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 В Русия ще има фашизъм

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Антирашист 2069":

    Когато направи пещи за горене на живи хора и изгори боклуците като теб

    19:04 03.08.2026

  • 33 ЗАЩО СЕ НАПРЯГАШ

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 2070":

    Зеленски не е ли наркоман и гьой? Кажи бе, разбирач.

    19:05 03.08.2026

  • 34 ужас

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "румен кРадев е руска марионетка !":

    Сега е ред на Путин да каже "стига сте ме лъгали". Излъгаха го с минск1, минск2, формула на Щанмайер, четиристранна среща Оланд, Меркел, Путин, Зеленски в Париж, Стамбулски договореностти, среща в Аляска. Нито едно нещо от запада не беше изпълнено. Меркел и Олант си признаха че само са печелели време. Защо Путин трябва сега пак да им повярва. Освен това до вчера Борел и Урсула настояваха всичко да се реши на бойното поле. Сега когато видяха че нямат никакъв шанс на бойното поле , запяха друга песен. Късно е либе за китка. Капитулация.

    Коментиран от #37

    19:05 03.08.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Антирашист 2070":

    Изхрупкай си диариите бе укропомак сюнетисан.

    19:08 03.08.2026

  • 37 1234

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "ужас":

    украйна-К А П И Т У Л А Ц И Я

    19:09 03.08.2026

  • 38 ДОБЪР ВЕЧЕР БАНДЕРИ

    0 0 Отговор
    Запазихте ли си места за спане у метрото в ню кииф за тази вечер?

    19:13 03.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Анирашист 2068":

    Това с поканата не е тъп виц, а истина ❗

    19:14 03.08.2026

  • 41 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Шебекът татар Умеров разузнавач?

    19:14 03.08.2026

  • 42 Аеееее

    0 0 Отговор
    Кресливата измет марш на фронта

    19:15 03.08.2026

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